stroi.mos.ru В Москве полностью ввели в эксплуатацию первую очередь многострадального ЖК "Царицыно"

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В Москве ввели в эксплуатацию пять корпусов первой очереди проблемного жилого комплекса "Царицыно". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ввод в эксплуатацию пяти корпусов позволил завершить возведение первой очереди ЖК "Царицыно". Городской застройщик АО "Мосотделстрой N1" окончил все работы на этих объектах и скоро приступит к выдаче ключей от 1210 готовых квартир", - приводит слова Бочкарева сайт Стройкомплекса Москвы.

Чиновник уточнил, что в квартале за счет Адресной инвестиционной программы Москвы также построят школу, детский сад и поликлинику.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова напомнила, что ранее в эксплуатацию были введены еще два корпуса первой очереди жилого комплекса, где квартиры получили 275 дольщиков.

"Таким образом, права всех участников, которые приобрели квартиры в первой очереди ЖК "Царицыно", восстановлены. Теперь наша задача - обеспечить жильем граждан, купивших недвижимость во второй очереди жилого комплекса", - подчеркнула Пятова, уточнив, что на сейчас корпусах второй очереди ведутся строительные работы.

Напомним, строительство ЖК "Царицыно" началось еще в 2006 году. Комплекс расположен на 6-ой Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное. Всего в составе первой очереди ЖК предусмотрено 15 корпусов. Восемь из них ввел прежний застройщик (АО "Московский комбинат хлебопродуктов") до полной остановки строительства, отмечает "Интерфакс".

В октябре 2018 года стало известно, что московские власти выделят на решение проблем обманутых дольщиков 8 млрд рублей в 2019 году и еще 4,7 млрд рублей в 2020 году. Все 12,7 млрд рублей планировалось направить на достройку жилых комплексов "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Академ-палас".