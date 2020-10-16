Правительство утвердило новые требования к переработке мусора

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о Единых требованиях к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Как сообщается на сайте кабмина, документ вступит в силу 1 января 2021 года.

"Сейчас подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм. Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки", - говорится в сообщении.

Также постановление гласит, что приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Такой подход позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.

Помимо этого, в документе указано, что мусорные полигоны должны выводиться из эксплуатации после заполнения до проектной вместимости или в тех случаях, когда они не отвечают требованиям экологической безопасности. Также требования предписывают мусорным предприятиям максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии.

Согласно новому постановлению, мусороперерабатывающие заводы и полигоны, спроектированные или построенные до 2021 года, должны быть приведены в соответствие новым требованиям к 1 января 2026 года. Все новые объекты необходимо будет проектировать с учётом принятых правил.

Напомним, в конце сентября в Счетной палате сообщили, что запущенная в 2019 году мусорная реформа пока что не дала эффекта, и ситуация с мусором в России остается неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

"По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект "Чистая страна" предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель - ликвидировать все свалки в границах городов - достигнута не будет. Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет", - говорилось в сообщении ведомства.