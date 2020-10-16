Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости создания в столице большого фонда арендного жилья. С таким мнением он выступил в интервью ТАСС, отметив, что во всем мире арендное жилье составляет две трети от общего объема жилья, а на жилье в собственности приходится всего треть этого объема.

"Человек, у которого нет своей недвижимости, квартиры или дома, он, мне кажется, очень неуютно себя чувствует. Если работаешь, есть возможность у тебя арендовать жилье, завтра ты потерял работу и потерял жилье. Катастрофа. Поэтому люди стремятся, конечно, иметь собственное жилье. Но, с другой стороны, должен быть огромный, большой, сопоставимый фонд арендного жилья, чтобы люди очень мобильно передвигались по городу, чтобы из одного конца в другой на работу не ездили, а быстро могли поменять аренду жилья, переехать близко к работе", - считает Собянин.

По мнению мэра, появление такого фонда арендного жилья сделает город чище, комфортнее, экологичнее, а также сократит время поездок горожан.

"Но пока этого нет, к сожалению. Есть какие-то попытки строительства такого арендного жилья. Мы его стимулируем всеми силами и недавно приняли решение об арендном жилье, где по договору с инвестором, по сути дела, освобождаем его от целого ряда налогов и выплат за землю, хотя бы для того, чтобы он гарантийно построил арендный жилфонд и не переводил ни в апартаменты, ни в жилье, а оперировал им и сдавал в аренду", - сказал Собянин.

Напомним, в июле Сергей Собянин сообщил, что московские власти отказались от планов провести новую кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Такое решение он объяснил тем фактом, что оценка кадастровой стоимости проводится по состоянию на 1 января, однако пандемия коронавируса, начавшаяся в России весной, сильно изменила ситуацию на рынке.

"Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 года кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это - в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше. Вместе с ростом кадастровой стоимости - выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 год. Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 года. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 года", - написал Собянин в своем блоге.