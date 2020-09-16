Вячеслав Фетисов

Госдума РФ Trump International Hotel & Tower на Манхэттене

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Издание "Проект" выяснило, что семья хоккеиста Вячеслава Фетисова, который после завершения спортивной карьеры занимал пост руководителя Росспорта, был сенатором, а сейчас является депутатом Госдумы, приобрела дорогостоящую квартиру в США при "очень интересных обстоятельствах".

Речь идет о квартире в небоскребе Trump International Hotel & Tower на Манхэттене (Нью-Йорк), купленной за 6,4 млн долларов в 2009 году. Площадь квартиры составляет свыше 200 квадратных метров. По данным издания, она была приобретена на деньги бизнесмена Александра Варшавского, который является близким другом Вячеслава Фетисова. Варшавский в 90-х годах основал В США автодилерскую компанию New York Motors Corporation, а в 1997 году в России он открыл фирму, которая в итоге стала дилером "Авилон", вошедшим в число крупнейших российских автодилеров во многом благодаря поставкам автомобилей силовым ведомствам.

Как утверждают авторы расследования Варшавский и семья Фетисова "были настолько близки, что именно владелец "Авилона" помогал семье хоккеиста в финансовых вопросах". Кроме того, в 2017 году супруга Фетисова Ладлена Фетисова заняла должность заместителя гендиректора в компаниях "Автологистика" и "Автологистика-Транс", принадлежащих Варшавского. Ее зарплата в этих компаниях составляла 625 тыс. рублей в месяц, тогда как сам Варшавский получал 250 тыс. рублей. Источник издания добавил, что Ладлена Фетисова фактически не выполняла никаких обязанностей.

Что же касается истории с покупкой квартиры, то журналисты "Проекта" ссылаются на показания экс-начальника департамента по работе с VIP-клиентами в "Пробизнесбанке" Натальи Абрамовой. Эти показания она дала в рамках дела о хищении, которое было возбуждено после отзыва у банка, клиенткой которого была жена Фетисова, лицензии в 2015 году. По словам Абрамовой, в марте 2009 года ей позвонил Варшавский и приказал выдать Фетисовой кредит в 7 млн долларов. Деньги на него выделил сам Варшавский, перечислив необходимую сумму со счета своей кипрской компании KSPT Holdings Ltd. Через несколько месяцев семья Фетисова приобрела квартиру в Нью-Йорке за 6,4 млн долларов. Когда наступило время гасить кредит, то 7 млн долларов по цепочке поступили на счет другой оффшорной компании Finbay Group Ltd., которая и выплатила долг Фетисовой.

Будучи членом Совета Федерации, Фетисов указывал квартиру, оформленную на его жену, в своей декларации. Он утверждал, что купить ее Ладлена смогла благодаря продаже другой недвижимости и ее заработкам "у друзей". В 2016 году квартира из декларации исчезла, поскольку ее переоформили на 26-летнюю дочь Фетисова Анастасию-Александру, которая владеет этой недвижимостью по сей день.

В публикации также в подробностях описывается история государственной спортивной лотереи "Гослото", появившейся в 2005 году, когда Фетисов возглавлял Росспорт. В 2007 году 49% лотереи перешло под контроль компании "Конверс-спорт". Ее бенефициар был неизвестен, хотя СМИ предполагали, что им может быть Варшавский. Сам он отрицал причастность к этому бизнесу. "Проект" пишет, что в 2010 году 100% компании "Конверс-спорт" перешли под контроль того самого кипрского офшора KSPT Holdings Ltd, со счетов которого Варшавский оплатил кредит Фетисовой. Оставшиеся 51% "Гослото" принадлежали "Газпромбанку", а в 2008 году эту долю купил венгерский девелопер Шандор Демьян, который к тому времени уже занимался лотереями во многих странах. Вскоре между владельцами лотереи разгорелся корпоративный конфликт, в результате которого "Гослото" в 2011 году полностью перешло под контроль структур бизнес-партнера и друга Варшавского Армена Саркисяна. При этом офис лотереи находился в БЦ "Авилон-плаза" на Волгоградском проспекте в Москве, а на работу туда перешли сотрудники "Авилона".

В 2014 году в России запретили частные лотереи. Сейчас оставшимися на рынке государственными и международными лотереями управляют три частные компании (АО "Государственные спортивные лотереи", ООО "Спортлото" и распространитель АО "ТК "ЦЕНТР"). Их суммарная выручка в 2019 году составила 79 млрд рублей. Офисы всех трех компаний расположены в том же бизнес-центре Варшавского на Волгоградском проспекте.

Сам Вячеслав Фетисов назвал расследование "Проекта" "глупостью". Он отметил, что его налоговую декларацию много раз изучали разные ведомства, и никаких претензий к нему не было.

"Это глупость. Меня проверяли и Росфинмониторинг, и комиссия Совета Федерации, никаких вопросов к тому, что у нас в семье приобретено и находится, ни у кого не было. Все остальное, наверное, на совести того, кто писал. То, что Варшавский мой друг, не дает никаких поводов комментировать какие-то сомнительные вещи, ничем не подтвержденные", - заявил Фетисов изданию "Подъем".

Напомним, в 2014 году Фетисов внес в свою декларацию о доходах сведения о российской квартире площадью 1052 квадратных метра, зарегистрированной на его жену. Ранее на существование этой квартиры и ее отсутствие в декларациях Фетисова обратил внимание Алексей Навальный.