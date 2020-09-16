АГН Москва / Александр Авилов До 40% новых ТЦ в России не откроются в этом году из-за нехватки арендаторов

АГН Москва / Александр Авилов

Российские девелоперы массово переносят открытия новых торговых центров. Так, по данным компании Knight Frank, в этом году в России не будут введены 30-40% от общего объема заявленного предложения. Пока что открытие этих объектов перенесли на 2021 год, но не исключено, что ввод всех заявленных проектов может занять до пяти лет.

"На 2020 год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 2 миллионов квадратных метров по всей стране), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом около 30-40% новых объектов перенесено на 2021 год. Существует вероятность корректировки даты ввода части объектов, но в любом случае в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок", - приводит сообщение Knight Frank РИА "Новости".

Как рассказал "Коммерсанту" президент Союза торговых центров Булат Шакиров, не менее 50% владельцев торгцентров перенесли запуск объектов с этого на будущий год. Он добавил, что в целом по стране посещаемость торгцентров восстановилась на 60-80% от прошлогоднего уровня, тогда как обороты упали на 50-60%. При этом многие арендаторы получили скидки и отсрочки по платежам.

В свою очередь аналитик департамента исследований компании Cushman & Wakefield Евгения Сафонова отметила, что 70% объектов, открытие которых было перенесено в течение третьего квартала, приходится на сравнительно крупные торгцентры площадью от 40 тыс. квадратных метров. Сафронова и директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева связывают перенос сроков ввода с проблемой заполняемости новых ТЦ: ритейлеры сейчас с осторожностью подходят к открытию в новых локациях.

Коммерческий директор NP Group Александр Яковлев отметил, что многие бренды, планировавшие развитие в этом году, заморозили проекты, а часть потенциальных арендаторов решила вообще закрыть бизнес. В то же время управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов заявил, что новым ТЦ нет смысла открываться, если к этому готово менее 40% арендаторов. При этом он считает, что сложности с поиском арендаторов сейчас в основном испытывают объекты с плохой локацией. Для решения проблем владельцам таких объектов придется перепрофилировать их в мебельные или развлекательные центры.