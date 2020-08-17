ВСЕ ФОТО Согласно обнародованным на прошлой неделе декларациям депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о доходах и имуществе, зарубежная недвижимость есть в собственности или пользовании у 22 депутатов и шести сенаторов

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Так, из документов следует, что квартирами в Испании среди депутатов владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин (квартира и машино-место совместно с супругой) и Аркадий Пономарев (три квартиры). Недвижимость в этой стране также задекларировали глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и жены единороссов Николая Валуева, Умахана Умаханова и Вадима Белоусова (СР)

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов На втором месте в рейтинге стран, в которых имеют недвижимость депутаты, идет Болгария. Например, единоросс Юрий Олейников имеет там две квартиры, а по одной квартире в Болгарии задекларировали Сергей Вострецов и жена депутата Сергея Пахомова (оба представляют в Думе ЕР)

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Согласно обнародованным на прошлой неделе декларациям депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о доходах и имуществе, зарубежная недвижимость есть в собственности или пользовании у 22 депутатов и шести сенаторов. Обзор деклараций на предмет такой недвижимости приводит газета "Коммерсант".

Так, из документов следует, что квартирами в Испании среди депутатов владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин (квартира и машино-место совместно с супругой) и Аркадий Пономарев (три квартиры). Недвижимость в этой стране также задекларировали глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и жены единороссов Николая Валуева, Умахана Умаханова и Вадима Белоусова (СР).

На втором месте в рейтинге стран, в которых имеют недвижимость депутаты, идет Болгария. Например, единоросс Юрий Олейников имеет там две квартиры, а по одной квартире в Болгарии задекларировали Сергей Вострецов и жена депутата Сергея Пахомова (оба представляют в Думе ЕР).

Недвижимость в Латвии есть у Владислава Третьяка (две квартиры) и Татьяны Кривенко (одна квартира в совместной собственности с мужем квартира). В Финляндии квартиры есть у жены единоросса Владимира Катенева и депутата Рифат Шайхутдинова. Депутат Александр Ярошук и супруг депутата Светланы Савицкая имеют недвижимость в Белоруссии.

Наконец, депутаты Отари Аршба, Сергей Крючек и Владимир Блоцкий задекларировали недвижимость в Грузии (половина квартиры и четыре участка в собственности жены), на Украине (половина квартиры) и в Великобритании (участок и дом площадью 312 квадратных метров) соответственно. Кроме того, супруга Андрея Голушко имеет земельный участок площадью 7800 квадратных метров и жилой дом в 500 квадратных метров во Франции, а жена депутата Валерия Гартунга имеет квартиру в Швейцарии и квартиру с парковочным местом на Кипре.

Что же касается зарубежной недвижимости сенаторов, то представляющий в СовФеде Тульскую область Дмитрий Савельев указал, что пользуется жилым домом в Великобритании. Там же пользуются общежитием двое несовершеннолетних детей экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Дом в Германии совместно с мужем (первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров) имеет сенатор от Удмуртии Любовь Глебова. Помимо этого, сенатор Андрей Клишас задекларировал дачный участок и дом в Швейцарии, воронежский сенатор Сергей Лукин - половину квартиры в Черногории, а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов - сезонные апартаменты в Болгарии.

Единственным сенатором, который в 2019 году избавился от зарубежной недвижимости стал представитель Тамбовской области Александр Бабаков: из его декларации исчезла записанная на ребенка квартира в Бельгии. При этом недавно Бабаков стал первым зампредом партии Захара Прилепина "За правду". Также за последний год СовФед покинули два сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко и представитель Волгоградской области Татьяна Лебедева. У них в собственности была указана недвижимость в Болгарии (Чернышенко), дом в Эстонии и квартира в Португалии (Лебедева).

Напомним, действующее законодательство не запрещает депутатам и чиновникам иметь недвижимость за границей. Внести такую поправку предлагалось в Конституцию, но в итоге это предложение ряда оппозиционных депутатов в перечень поправок не вошло. По данным СМИ, это было связано с тем, что в случае принятия поправки многим госслужащим и парламентариям пришлось бы уйти со своих постов.