Александр_Мотин / wikipedia.org Компания X5 Retail Group закрыла сделку по продаже торгового центра "Миля" площадью 38 тыс. квадратных метров, расположенного в районе Выхино-Жулебино

Александр_Мотин / wikipedia.org

Компания X5 Retail Group закрыла сделку по продаже торгового центра "Миля" площадью 38 тыс. квадратных метров, расположенного в районе Выхино-Жулебино. Покупателем объекта стало ООО "Ритейл парк 2", пишет Коммерсант.

Как сообщили изданию в компании Cushman & Wakefield, которая консультировала сделку, это соглашение стало крупнейшим на рынке торговой недвижимости в этом году и первым заметным соглашением после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как уточнил партнер Colliers International Станислав Бибик, переговоры о продаже ТЦ "Миля" начались еще до эпидемии. Тогда стоимость объекта составляла 3 млрд рублей, но с учетом дисконта его могли в итоге продать примерно за 2,5 млрд рублей.

ТЦ "Миля" был открыт весной 2018 года. По словам директора отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL Микаэл Казаряна, этот центр имеет оптимальный для районного торгцентра размер и хороший состав арендаторов. В "Ритейл парк 2" рассказали о планах провести реконструкцию ТЦ без закрытия. "Миля" станет вторым ТЦ в портфеле компании, которая сейчас владеет ТЦ "Торговый парк N1" в Твери.

В X5 Retail Group назвали сделку по продаже "Мили" одним из шагов по улучшению портфеля активов, отметив, что группа продолжит работу в этом направлении.

По словам гендиректора компании "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, ритейлеры начали избавляться от непрофильной торговой недвижимости после кризиса 2014 года, из-за падения арендных ставок и продолжают это делать до сих пор. Если раньше такие сделки носили единичный характер, то теперь процесс продажи осложнится из-за общей неопределенности вокруг формата торгцентров.

Напомним, в мае главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе онлайн-конференции Urban Awards "Как изменятся города после пандемии?" заявил, что крупные торговые центры в столице могут быть снесены после пандемии коронавируса.

Кузнецов отметил, что "большие бизнес-игроки" "начнут делать сотни маленьких магазинов вместо одного большого". Он добавил, что не видит предпосылок для переустройства крупных торговых центров под госпитали в случае кризиса. "Во-первых, я не верю, что вирус будет с нами навсегда. Если рынок будет говорить, что формат больших торговых центров не приносит прибыли, то, скорее всего, мы увидим, что их невыгодно будет переделывать под большие центры. Скорее всего, это будет снос, и владелец спокойно расстанется с этой недвижимостью и реализует землю иначе", - говорил Кузнецов.