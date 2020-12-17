Moscow-Live / Михаил Тихонов В декабрьских платежках москвичей за услуги ЖКХ исчезла строка с суммой добровольного страхования жилья, которую горожане могли выплачивать по желанию

Moscow-Live / Михаил Тихонов

В декабрьских платежках москвичей за услуги ЖКХ исчезла строка с суммой добровольного страхования жилья, которую горожане могли выплачивать по желанию. В мэрии сообщили, что с 2021 года жителям предлагается заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями.

"Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в Городской программе страхования жилья. Продолжать ее с 2021 года не планируется", - сообщили "Коммерсанту" в департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы. В ведомстве добавили, что за 25 лет существования программы в столице была сформирована комплексная система страхования в жилищной сфере.

"Теперь москвичи могут работать с профессионалами страхового рынка напрямую без посредника в лице города. Обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме", - заявили в ДГИ.

По официальным данным, с 1995 года в рамках программы были урегулированы более 205 тыс. страховых случаев, а выплаты по ним составили в общей сложности почти 4 млрд рублей. В этом году было выплачено 128 млн рублей по 3,13 тыс. страховых случаев. Сейчас в программе, которая отличается от обычного страхования сниженным примерно в два раза тарифом (15% выплат на себя берет город), принимают участие компании "АльфаСтрахование", ВСК, "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах".

Общий объем сборов страховщиков за время работы программы в ДГИ и в Городском центре страхования жилья не назвали, но, по оценке директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина страховщики могли получать примерно 4 млрд рублей год, выплачивая в среднем по 19,5 тыс. рублей на страховой случай.

Замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин сообщил, что компания участвует в программе только третий год, а ее сборы составляли сотни миллионов рублей ежегодно. Соломатин назвал программу добровольного страхования жилья образцовой, отметив, что в мэрии должны ей гордиться. Он также напомнил, что на основе этой программы разрабатывалась федеральная программа страхования жилья (соответствующий закон был принят, но пока не работает).

"Речь не идет о том, что страховщики мало платят, а о том, что Москва отменила программу. Это решение явно не станет стимулом для граждан страховать жилье", - подытожил Соломатин. По его мнению, после отмены программы москвичи начнут экономить на страховке.

В свою очередь заместитель гендиректора по корпоративным продажам компании "Согласие" Владимир Смирнов напомнил, что в рамках программы страховщики делали отчисления в фонд предупредительных мероприятий. "За восемь лет участия в программе от "Согласия" в фонд поступило 172 млн рублей. Средства фонда были предназначены, в частности, для финансирования ремонта и модернизации электрощитовых, систем дымоудаления и противопожарной автоматики, закупки противопожарного инвентаря и других работ по сохранению жилого фонда. Фактически эта сумма - экономия бюджета Москвы", - отметил Смирнов.