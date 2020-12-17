Moscow-Live / Николай Будишевский Рост цен привел к снижению доступности жилья почти во всех российских агломерациях

Moscow-Live / Николай Будишевский

По итогам третьего квартала доступность жилья сократилась в 16 из 17 российских агломераций относительно конца 2019 года. Об этом говорится в исследовании фонда "Институт экономики города" (ИЭГ), обзор которого приводит газета "Коммерсант".

Аналитики пришли к выводу, что средний коэффициент доступности жилья (под ним понимается срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру, откладывая весь свой доход) вырос на 0,4 и составляет 2,6 года. Самую низкую доступность жилья в ИЭГ зафиксировали в Санкт-Петербургской, Московской и Владивостокской агломерациях (4,8, 4,3 и 4,3 года соответственно). Доступнее всего жилье в Краснодарской агломерации, где на квартиру можно накопить за 1,9 года.

По словам исполнительного директора фонда ИЭГ Татьяны Полиди, снижение доступности жилья единовременно практически во всех агломерациях эксперты зафиксировали впервые. Эту тенденцию аналитики связывают с ростом цен на жилье на фоне падения доходов населения. Ранее доступность жилья в целом росла и достигла пика в конце прошлого года, но в 2020 году снижение ставок по ипотеке и банковским вкладам заставило население стремиться вложить сбережения в недвижимость. Полиди полагает, что в 2021 году динамика цен будет во многом зависеть от действий властей.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что не ожидают серьезного роста цен и полагают, что пик спроса на жилье скоро будет пройден, а появление новых проектов на рынке приведет к повышению доступности жилья. Однако, по мнению гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, если программу льготной ипотеки не будут продлевать после июля 2021 года, вывод новых проектов и объем предложения жилья снизятся. Глазунова прогнозирует, что в следующем году жилье может подорожать на 7-10%.

Отметим, по данным компании ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках в 16 крупнейших городах России за год выросла на 14,1% и сейчас составляет 88,1 тыс. рублей за квадратный метр. На вторичном рынке цены выросли до 81,9 тыс. рублей (+9,2%).