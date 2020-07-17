Предприятие "Радон" завершило рекультивацию зараженного участка строительства Юго-Восточной хорды в Моске, и с 17 июля рабочие возобновили строительные работы в районе, где ранее были найдены следы радиации. Об этом сообщили генеральный директор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий и директор ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" (УДМС) Василий Десятков, пишет РБК.

Напомним, речь идет о территории возле Московского завода полиметаллов (МЗП, входит в структуру "Росатома"), расположенного у железнодорожной платформы "Москворечье" и парка "Коломенское". Общая площадь захоронения отходов МЗП составляет порядка 15 гектаров - могильник тянется от забора парка "Коломенское" до железной дороги Курского направления. Ранее чиновники сообщали, что вблизи "Коломенского" хранится порядка 60 тыс. кубометров отвалов радиоактивной руды.

В октябре 2019 года активисты "Гринпис" наложили схему строительства на местность и взяли пробы грунта в местах размещения опор эстакады. Анализ показал наличие шести очагов загрязнения с максимальным уровнем радиационного фона в 200 микрорентген в час при безопасном уровне до 50 микрорентген в час.

После многочисленных публикаций в СМИ и протестов местных жителей столичные чиновники пообещали провести дополнительные экспертизы и приостановили стройку. В конце января мэр Москвы Сергей Собянин признал существование радиоактивного загрязнения почвы на участке, по которому пройдет Юго-Восточная хорда (ЮВХ) и пообещал решить эту проблему. В феврале стало известно, что предприятие "Радон", которое и раньше занималось очисткой загрязненной территории, получило контракт на вывоз 10 кубометров радиоактивных отходов и 450 кубометров зараженного грунта. Эксперты заявляли, что такая локальная очистка может спровоцировать оползень по всему склону, и в результате оголившиеся радиоактивные отходы проникнут в воздух и в воду.

Чтобы успокоить общественность, сотрудники "Радона" в начале февраля установили датчик радиации на месте будущих работ. Его показания одновременно передаются во внутреннюю систему предприятия и выводятся на табло возле выхода с платформы "Москворечье". В первый же день на табло внезапно появилась цифра 18,04 мкЗв/ч - это значение в 60 раз превышает нормальный радиационный фон. В следующие несколько дней активисты зафиксировали на табло свыше 20 скачков радиации. Сотрудники "Радона" объясняли их неисправностью оборудования.

По словам Лужнецкого, сейчас работы по рекультивации завершены. В ходе исследований были выявлены локальные загрязнения и проведен вывоз загрязненного грунта. После этого участок был передан для проверки представителям Роспотребнадзора, которые пришли к выводу, что территория соответствует всем нормам и правилам. "Работы проведены в полном соответствии. Мы считаем, что на сегодняшний момент на этом участке могут продолжаться дальнейшие работы", - подытожил Лужецкий, уточнив, что общий площадь участка, на котором велись работы, составила около 2 тыс. квадратных метров, а грунт вывезли на полигон "Радона" на север Московской области.

"В случае выявления в процессе строительства загрязненных грунтов, работы будут останавливаться на данном участке до полной рекультивации грунта. Строительство эстакады на этом участке будет проходить под радиационным и дозиметрическим контролем специалистов ФГУП "Радон", - заверил Василий Десятков (цитата по "Интерфаксу").

Свое заключение по этой территории дали и специалисты Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). По их данным, текущие показания находятся в пределах значений характерного для Москвы радиационного фона. "Мы выехали на место и провели детальное обследование местности, забор грунтов, спектрометрический анализ. Составили карту территории, на которую были нанесены показатели измерений. В результате выяснилось, что радиационная обстановка не представляла угрозы для населения", - заявил представитель ИБРАЭ РАН Сергей Красноперов.

15 июля 2020 года специалисты ИБРАЭ РАН провели повторное обследование территории и подтвердили, что рисков для населения с точки зрения здоровья и радиационной безопасности нет.

Между тем в конце мая активисты сообщали, что после расчистки ядерного могильника возле Коломенского по всему району повысился уровень радиации. На днях в московском микрорайоне Курьяново задержали восемь человек, которые планировали выступить против строительства Юго-Восточной хорды. В автозак вместе с активистами попал двухлетний ребенок одной из участниц акции.

Стройку Юго-Восточной хорды ведет компания "Мостотрест", которая принадлежит миллиардеру и другу президента Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. Всего на московских хордах, не считая Юго-Восточной, бизнесмен заработает 460 млрд рублей.