Целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" в области ввода нового жилья могут быть пересмотрены

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, пояснив, что строительство 120 млн квадратных метров жилья в год могут перенести на более поздний срок

Пресс-служба Президента России

Целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" в области ввода нового жилья могут быть пересмотрены. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, пояснив, что строительство 120 млн квадратных метров жилья в год могут перенести на более поздний срок.

"Действительно обсуждалась тематика возможности по 120 млн квадратных метров жилья, некой сдвижки вправо. Нам дано поручение в ближайшее время подготовить предложения по изменению паспорта национального проекта. Мы подготовим эти предложения, с этими показателями, проведем совет, где они вновь будут утверждены", - сказал Якушев (цитата по РИА "Новости").

Якушев уточнил, что все итоговые показатели будут известны после согласования с правительством и президентом. Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.

"Объемы жилищного строительства нам однозначно нужно наращивать, поэтому в рамках этого и состоялось обсуждение. Поручение, которое мы получили от главы государства - посмотреть перспективы развития до 2030 года и сделать свои предложения о том, как могут быть изменены показатели национального проекта с учетом национального плана. При этом не все программы будут сильно корректироваться, как например программа благоустройства. Мы находимся в напряженном графике работы, эти два документа нам нужно состыковать и к осени эти подготовленные показатели станут общественным достоянием", - добавил министр.

Сейчас в целевых показателях нацпроекта "Жилье и городская среда" указано, что в 2021 году планируется построить 94 млн квадратных метров жилья, а в 2024 году - 120 млн квадратных метров.

В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин назвал достижение целевых объемов ввода жилья, прописанных в нацпроекте "Жилье и городская среда", невозможным без существенного снижения ипотечных ставок. "Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн квадратных метров и продать их", - сказал Хуснуллин.