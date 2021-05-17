Средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России за год вырос на 19% при минимальном росте доходов граждан и теперь сумма средней ипотеки сопоставима со средним доходом почти за семь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежее исследование компании ЦИАН.

"Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость - за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года (до 20 лет и четырех месяцев), а сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет", - отметили в ЦИАН, уточнив, что средний уровень доходов россиян после вычета налогов вырос, по данным Росстата, всего на 200 рублей, тогда как средний размер ипотеки на первичном рынке вырос с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (до запуска льготной ипотеки под 6,5%) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года (+19%).

Сейчас средний размер ипотечного кредита сопоставим со средним доходом за шесть лет и 11 месяцев. Год назад средний кредит был равен доходу за пять лет и 10 месяцев.

В ЦИАН добавили, что с 2015 по 2019 год размер среднего ипотечного кредита вырос с доходов за 57 месяцев до уровня доходов за 64 месяца. Заметный рост начался с 2020 года, а первый квартал 2021 года стал рекордным по темпам роста этого показателя (+13 месяцев).

Напомним, ранее в ЦИАН сообщили, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, запущенная в России в прошлом году, перестала быть выгодной для заемщиков в ряде крупных российских городов из-за повышения цен на жилье. Как говорится в исследовании ЦИАН, сейчас в 24 городах России с населением от 500 тыс. человек льготную ипотеку можно взять на 84% новых квартир, тогда как годом ранее условиям программы отвечал 91% квартир на первичном рынке. Самый низкий показатель был зафиксирован в Сочи, где льготную ипотеку можно взять только на 12% квартир в новостройках.

В ЦИАН считают, что в четырех городах льготная ипотека перестала быть выгодной. Так, переплата по льготной ипотеке, взятой в этих городах в 2021 году, оказалась выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому до запуска программы льготной ипотеки. В список таких городов вошли Ростов-на-Дону (переплата больше на 6%), Ярославль (+6%), Барнаул (+3%) и Самара (+1%). В Москве и Перми переплата по льготной ипотеке сейчас примерно равна переплате по обычному ипотечному кредиту, а в Санкт-Петербурге и Казани выгода от льготной ипотеки составляет всего 1%.

"Из-за роста цен на недвижимость за год средний размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке, даже несмотря на сниженную ставку, теперь выше, чем ежемесячный платеж по кредиту, который выплачивают заемщики, взявшие кредит год назад по старым ценам. Более чем на 20% платеж по кредиту вырос в Ростове-на-Дону, Барнауле, Ярославле. В Москве ежемесячный платеж стал выше на 17%, в Санкт-Петербурге - на 18%", - добавили в ЦИАН, отметив, что в некоторых городах первого взноса в 15% уже не хватит на покупку квартиры по льготной ипотеке с учетом предусмотренных в программе лимитов. Например, в Сочи потребуется внести 38% стоимости квартиры, чтобы взять льготную ипотеку, а в Москве - 18%.