Песков заявил, что высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость в недружественных США и Чехии

Пресс-служба президента России

У высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в странах, внесенных в список недружественных России государств. Об этом заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока что в этот список были внесены США и Чехия.

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - приводит слова Пескова РИА "Новости" .

Напомним, правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России 14 мая. Как отмечается в распоряжении кабмина, теперь на США и Чехию распространяются положения указа президента от 23 апреля 2021 года N243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Этот указ среди прочего позволяет запретить "недружественным государствам" наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что зять главы правительства Михаила Мишустина Александр Удодов владеет недвижимостью как в США , так и в Чехии . В конце прошлого года стало известно о разводе Удодова с дочерью Мишустина.

Согласно декларациям о доходах и имуществе за 2020 год, зарубежная недвижимость есть в собственности у 13 депутатов и пяти сенаторов. Объектов недвижимости в США или Чехии депутаты и сенаторы не задекларировали.

Ранее запрет для российских госчиновников и депутатов на владение иностранной недвижимостью предлагалось включить в Конституции среди других поправок, но от этой идеи отказались, поскольку многие чиновники и депутаты имеют собственность в странах бывшего СССР.

"Что касается недвижимости, тут надо вспомнить, что мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем. Человек окажется перед выбором: либо оставлять свой нынешний пост, либо зачеркнуть в душе тот родной "домик окнами в сад", доставшийся по наследству. Или другая ситуация - человек пришел на ответственную государственную должность из другой сферы. Раньше был, например, успешным предпринимателем. Таких случаев немало. Развивая свою компанию, он обеспечивал граждан рабочими местами, пополнял бюджет налогами, развивал экономику. Как ему быть с таким имуществом, которое приобрел в результате успешной деятельности? Переоформлять на другое лицо? Продавать?" - говорил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по конституционной реформе Павел Крашенинников.

Он также отмечал, что с правовой точки зрения, в России нет запретов в отношении владения недвижимостью. "Такая возможность владения, в принципе, появилась у наших граждан только в самом конце ХХ века. И ставить снова запреты, думаю, не правильно. Таким лицам необходимо должным образом декларировать недвижимость, отчитываться перед обществом за свое имущество, тогда нарушений нет", - говорил Крашенинников.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года, предложил закрепить в Конституции запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности. "Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", - сказал тогда Путин.

Поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко ("Единая Россия"), но были отклонены. Источники газеты "Ведомости" объясняли это тем, что многим парламентариям и чиновникам в случае появления в Конституции такого запрета пришлось бы отказаться от зарубежной недвижимости или уйти со своих постов.

Эксперты отмечали, что при отсутствии формального запрета на владение иностранной недвижимостью обслуживать такую недвижимость без запрещенных счетов в зарубежных банках крайне сложно.