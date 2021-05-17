Цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти в ближайшее время на 20-40%. С таким прогнозом выступили в Ассоциации деревянного домостроения. В связи с этим организация направила обращение в Минпромторг с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на пиломатериалы и временно ограничить их экспорт, передает РИА "Новости" .

"Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться [в Минопромторг]. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен", - рассказали в ассоциации, уточнив, что предлагают установить экспортные пошлины. По данным организации, стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза.

В организации добавили, что подорожание пиломатериалов может привести и к росту цен многоквартирного жилья. "В какой-то степени это может отразиться на всех строительных отраслях. Что касается стоимости готовых деревянных домов с отделкой, в которой используется большое количество древесины, они могут подорожать на 25-40%. Дома без отделки - примерно на 20%", - считают в ассоциации.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК , что ведомство обеспокоено ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции. Так, Минпромторг прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Также ведомство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%.

Рост цен в ведомстве объяснили беспрецедентным спросом на деревянные дома в России, уточнив, что многие производители загружены до конца этого года. В прошлом году, по информации Росстата, в России было построено почти 39 млн квадратных метров индивидуальных жилых домов, включая 9,3 млн квадратных метров деревянных домов. Площадь ввода деревянных домов в прошлом году выросла на 520 тыс. квадратных метров по сравнению с 2019 годом и стала рекордной с 2009 года, когда в статистике стали учитываться использованные для стен материалы.

Напомним, в середине апреля вице-премьер Марат Хуснуллин подписал дорожную карту по упрощению индивидуального жилищного строительства в России. В презентации плана говорилось, что карта включает три блока задач. Первый блок предусматривает разработку федерального закона, регулирующего комплексную застройку в сфере ИЖС. Среди прочего закон должен защитить прав граждан - участников строительства, описать внедрение в ИЖС механизмов эскроу-счетов, а также урегулировать вопросы общего имущества поселков.

Второй блок предусматривает стандартизацию ИЖС за счет применения типовых проектов. Так, в презентации говорилось о создании реестра типовых проектов ИЖС. Третий блок включает шаги по цифровизации процедур и сервисов ИЖС, в том числе, запуск цифрового сервиса "Строительство индивидуального жилого и садового дома".