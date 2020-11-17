Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Госдума на заседании 17 ноября приняла в первом чтении нашумевший законопроект о комплексном развитии застроенных территорий и сносе аварийного жилья (о реновации в регионах)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Госдума на заседании 17 ноября приняла в первом чтении нашумевший законопроект о комплексном развитии застроенных территорий и сносе аварийного жилья (о реновации в регионах). Одновременно депутаты отклонили альтернативный законопроект, внесенный депутатами от "Справедливой России".

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, чтобы создать единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Документ гласит, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Авторы законопроекта предлагают наделить регионы полномочиями по формированию и утверждению адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов, а также технических характеристик домов, которые могут попасть в эти программы. Кроме того, регионы смогут утверждать порядок и форму выявления мнения граждан при формировании программ; определять, каким категориям граждан при реализации программы оказывать содействие в их переселении.

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

В начале октября глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская, отметив, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.

С критикой законопроекта также выступил Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По словам главы совета и председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, внесенный на рассмотрение Госдумы документ предусматривает принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией, а также не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан.

Несмотря на эти замечания и замечания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме, депутаты большинством голосов одобрили документ в первом чтении. В его поддержку проголосовали 303 депутата. При этом авторы законопроекта и принимавший участие в дискуссии вице-премьер Марат Хуснуллин признали необходимость внесения в документ поправок. Учесть замечания планируют в поправках ко второму чтению, среди которых могут быть и нормы, содержащиеся в альтернативном законопроекте, который поддержали 89 депутатов.