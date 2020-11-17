Moscow-Live / Николай Будишевский Депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете рекламы приборов, искажающих показания счетчиков ЖКУ

Moscow-Live / Николай Будишевский

Госдума во вторник, 17 ноября, одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает указывать в рекламе приборов, что они могут искажать данные счетчиков учета услуг ЖКХ.

В первом чтении этот законопроект был принят в марте. Тогда в нем говорилось о запрете рекламы "товаров, позволяющих останавливать или замедлять измерение объема потребления ресурсов и приводящих к искажению данных учета потребления коммунальных ресурсов".

Уточненная редакция законопроекта, одобренная депутатами во втором чтении, запрещает указывать в рекламе на то, что "объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии", передает РИА "Новости".

Авторы законопроекта ранее отмечали, что на некоторых сайтах можно найти инструкции по уменьшению показаний счетчиков ЖКУ при помощи различных приспособлений, включая специальные счетчики с пультом управления, магниты, частотные, импульсные и иные устройства. Предполагается, что запрет на рекламу таких устройств уменьшит их популярность и позволит снизить потери ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в начале октября депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой с предложением запретить управляющим компаниям распространять рекламу с платежками за услуги ЖКХ. Нарушителей запрета парламентарий предложил штрафовать.

В 2018 году в России запретили печатать рекламу (за исключением социальной и справочной информации) на квитанциях за ЖКУ, включая их оборотную сторону. Но УК и расчетные центры стали вкладывать в платежки различные рекламные листовки. Такие флаеры могут рекламировать услуги по замене счетчиков, окон и батарей отопления, что вводит потребителей в заблуждение. "Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать", - отмечал Зубарев. По его мнению, соответствующие поправки необходимо внести в закон о рекламе.