Введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли. Об этом заявил 17 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Чиновник добавил, что считает "не совсем объективным" мнение экспертов о признаках перегрева на рынке. "У нас, на самом деле, в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно, цена несколько поднялась, но это тоже неплохо, потому что раз поднялась цена, значит, будет дополнительно строиться жилье. У нас ведь проблема в том, что есть регионы, которые на сегодняшний день имеют избыток предложения, то есть много построено, но не продано, а есть регионы, где из-за того, что цена была крайне низкой, просто не начиналась стройка, а строить надо по всей стране", - заявил вице-премьер, подчеркнув, что не ожидает большого роста цен на жилье.

Напомним, о признаках перегрева на рынке недвижимости в июле-августе на днях сообщили аналитики портала "Сбербанка" "СберИндекс".

"Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии. Данные "Сбербанка" и компании "ДомКлик" указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. И динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно уровней 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев", - говорилось в сообщении.

На прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - заявил Стасишин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.