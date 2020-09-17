Девять региональных мусорных операторов могут приостановить работу

Девять мусорных операторов в пяти регионах РФ рискуют приостановить работу. Об этом РБК сообщил представитель Российского экологического оператора (РЭО). Существование такого риска подтвердили и в Минприроды.

Приостановить работу могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской ("Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской ("Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии ("Экология Т" и "МВК Экоцентр") сообщили в РЭО.

"В связи с экономическими причинами, в том числе последствиями пандемии коронавируса и снижением платежеспособности потребителей, у региональных операторов имеются финансовые сложности. Однако риска прекращения работы в настоящее время нет", - заявил представитель Минэкологии Челябинской области, уточнив, что регион в этом году выделит мусорным операторам 213,7 млн рублей. В госорганах Башкирии, Дагестана, Чувашии и Вологодской области не ответили на запросы издания.

По словам заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, прекращение вывоза отходов является основанием для лишения компании статуса регионального оператора. Причиной для приостановки работы может стать нехватка средств, но компания при этом необязательно является банкротом, поскольку банкротство необходимо оформить в соответствии с предписанными процедурами. При этом Макрушин считает, что риски существенного ухудшения качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в большинстве регионов отсутствуют.

Мусорная реформа

Напомним, в рамках мусорной реформы с 1 января 2019 года вывоз и утилизация ТКО стали коммунальной услугой, которая включается в платежки за ЖКУ отдельной строкой. Реформа требует, чтобы каждый регион разработал электронную территориальную схему обращения с отходами, утвердил региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурсной основе отобрал регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО.

С начала 2019 года в России было выбрано 178 региональных операторов, 175 из них приступили к работе. Из-за пандемии коронавируса платежи и от населения, и от бизнеса за вывоз мусора снизились: по данным Минприроды, за первое полугодие 2020-го дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд рублей, а кредиторская задолженность региональных операторов увеличилась на 2,8%, до 40,1 млрд рублей. При этом в марте-апреле дебиторская задолженность достигала 51,6 млрд рублей, а кредиторская - 43 млрд рублей. Кроме того, в Общероссийском народном фронте (ОНФ) сообщили, что более 80 региональных операторов имеют кассовые разрывы, что делает для них вывоз отходов нерентабельным. Кассовые разрывы продолжают расти - если этой проблемой не заниматься, то мусорная реформа будет сорвана, считает эксперт ОНФ Александр Коган.

В начале апреля правительство одобрило план поддержки мусорных операторов, согласно которому компании, занимающиеся вывозом отходов, должны были получить из бюджета 20% от своей выручки за апрель, май и июнь. В мае 2020 года Минприроды предупреждало о рисках банкротства мусорных операторов в 28 регионах, а летом правительство выделило из федерального бюджета 9 млрд рублей на покрытие кассовых разрывов. "В настоящее время 46 регионами России осуществлены платежи региональным операторам в общем объеме 2,043 млрд рублей Оставшиеся средства будут выплачены до конца октября", - сообщил представитель Минприроды.

"Ситуация не простая, но о срыве реформы нет речи", - заявил через пресс-службу гендиректор РЭО Илья Гудков. В свою очередь представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует мусорную реформу, сообщил, что она поручила подготовить дорожную карту по обеспечению стабильной работы региональных операторов.

Операторы не могут получить деньги с должников

Представители операторов, которые могут приостановить работу, объясняют ситуацию недополучением платежей и низкими тарифами. Так, глава совета директоров челябинского Центра коммунального сервиса Алексей Бубнов рассказал, что "средневзвешенный объем неплатежей со стороны населения составляет 20%". При этом взыскание долгов затрудняет тот факт, что операторам не предоставляют персональные данные должников, а требовать их раскрытия они не могут по закону. Бубнов добавил, что оператор получил субсидию, покрывшую часть кассового разрыва, и сейчас компания не находится на грани банкротства.

В свою очередь глава башкирской компании "Экология Т" Ильнур Шакиров сообщил, что в республике установлен социальный тариф, который в несколько раз ниже экономически обоснованного тарифа в 96 рублей за 1 кубометр, утвержденного ранее. Компания также получила субсидии из федерального и регионального бюджетов, но из-за низких тарифов оборотные средства приходится пополнять за счет учредителей или привлекать с рынка.

"У нас в тарифах есть инвестиционная составляющая по строительству сортировочных комплексов, но есть риски невыполнения этих работ в связи с низкой собираемостью платежей и низкой платой граждан за услугу", - добавил Шакиров.

"Необходимы системные меры для обеспечения доступа региональных операторов к актуальным данным о плательщиках - гражданах и юрлицах, а также актуализация тарифов на вывоз отходов, разброс по которым от региона к региону отличается в десятки раз", - считает Александр Коган.