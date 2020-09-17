АГН Москва Строительство торгово-развлекательного центра "Павелецкая плаза", который расположится под площадью у Павелецкого вокзала Москвы, ведется с соблюдением заявленных сроков

АГН Москва

Строительство торгово-развлекательного центра "Павелецкая плаза", который расположится под площадью у Павелецкого вокзала Москвы, ведется с соблюдением заявленных сроков. Об этом сообщила директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

"Уже в третьем квартале следующего года в центре столицы откроется новое многогранное пространство, которое объединит моду, еду, шопинг, городской парк и яркие события. Мы планируем создать не только концептуальное место для торговли, но и живописный парк, который будет сочетать масштабное озеленение, пешеходные и велосипедные дорожки, зоны для активного и спокойного отдыха, летний кинотеатр, а также кафе и рестораны под открытым небом", - приводятся слова Стрелковой на сайте столичного Стройкомплекса.

Стрелкова добавила, что к настоящему времени более чем на 50% выполнены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ, а также возведение монолитных железобетонных конструкций и устройство наружных сетей.

По плану трехуровневый подземный торговый центр с площадью для аренды 33 тыс. квадратных метров будет включать два этажа с магазинами и ресторанами и этаж с парковкой на 277 машин. Предполагается, что в ТЦ будут представлены магазины-флагманы ведущих модных и спортивных брендов, а также новые для рынка Москвы ритейл-форматы.

Напомним, долгострой на площади Павелецкого вокзала является одним из самых известных в Москве. Изначально строительные работы на площади начались еще в 2002 году: тогда проект предусматривал строительство ТРЦ площадью 120 тыс. квадратных метров. Через пять лет проект выкупили структуры казахстанского "БТА Банка". После этого на площади начали рыть котлован, но в 2010 году работы прекратились из-за судебных тяжб в отношении владельца банка Мухтара Аблязова. В 2015 году СМИ сообщали о планах строительства на площади транспортно-пересадочного узла и многофункционального комплекса с гостиницей, а годом позже котлован был изъят для госнужд по распоряжению мэрии.

Зимой 2018 года заполненный водой котлован у вокзала стал отображаться в виде водоема на картах "Яндекса", а летом сообщалось, что достраивать ТЦ "Павелецкая Плаза" с тремя подземными уровнями будет группа компаний ПИК.

Летом прошлого года Москомархитектуры согласовал новый проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней торгового центра.