В "Дом.РФ" спрогнозировали полный переход отрасли долевого строительства на эскроу-счета за 2-3 года

Через два-три года около 99% жилья в России будет строиться с использованием эскроу-счетов и привлечением проектного финансирования. С таким мнением выступил 18 августа руководитель аналитического центра госкомпании "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Такой прогноз основывается на среднем сроке строительства домов и динамике перехода застройщиков на эскроу-счета. Так, по словам Гольдберга, с начала этого года доля квадратных метров, возводимых в рамках эскроу, увеличилась в целом по стране на 15 процентных пунктов, передает РИА "Новости".

Напомним, с 1 июля 2019 года схема долевого строительства предусматривает, что при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

В конце июля этого года аналитики компании "Инком-Недвижимость" сообщили, что запуск реформы долевого строительства, предусматривающей переход на эскроу-счета, привел к уходу со столичного рынка почти 70% мелких и средних застройщиков.

В прошлом году реформу долевого строительства называли фактором роста стоимости жилья, однако сейчас в Москве квадратный метр жилья в проектах, реализующихся по старой и новой схемам, стоит примерно одинаково (228 и 232 тыс. рублей). В проектах, где идет реализация по смешанной схеме, стоимость квадратного метра составляет 206 тыс. рублей.

Госкомпания "Дом.РФ" отвечает за реализацию государственной жилищную политику и на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия госкомпании были значительно расширены - среди прочего она получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.

На днях гендиректор компании Виталий Мутко сообщил о планах "Дом.РФ" создать собственное девелоперское подразделение.