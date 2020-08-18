Доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%, что является рекордным показателем для рынка. При этом год назад этот показатель составлял 5,9%, а в январе 2020-го - 8,1%

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов В компании "Бест-новострой" сообщили, что доля студий в строящихся проектах за год выросла на 20% и сейчас такие лоты формируют 11% предложения в сегменте массового жилья в Старой Москве

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%, что является рекордным показателем для рынка. При этом год назад этот показатель составлял 5,9%, а в январе 2020-го - 8,1%. Об этом говорится в отчете компании "Метриум".

В компании "Бест-новострой" сообщили, что доля студий в строящихся проектах за год выросла на 20% и сейчас такие лоты формируют 11% предложения в сегменте массового жилья в Старой Москве. Гендиректор УК "Развитие" Игорь Козельцев объяснил такой рост доли студий реакцией застройщиков на ухудшение экономической ситуации и падение доходов населения. "Активизируется миграция из регионов в Москву, что также вызывает всплеск спроса на малогабаритные объекты", - добавил Козельцев.

По данным аналитиков "Метриума", рост предложений студий произошел во многом за счет сокращения доли двухкомнатных и трехкомнатных квартир (с 41,3% до 37% и с 20,4% до 18,3% соответственно). При этом доля однокомнатных квартир за год не изменилась и составляет 30%, пишет "Коммерсант".

Управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая считает рост интереса покупателей к студиям устойчивым трендом. Так, в 2019 году московские застройщики заключили на 19% больше договоров долевого участия (ДДУ) по малогабаритному жилью, чем годом ранее. Средняя стоимость студии в Москве сейчас составляет 4,8 млн рублей при средней площади таких объектов в 27 квадратных метров, тогда как годом ранее эти показатели составляли 5,5 млн рублей и 25,5 квадратного метра. Снижение цены Литинецкая объяснила ростом предложения.

Напомним, в середине мая аналитики сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос россиян на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14% и 19% соответственно. Эксперты объясняли такой резкий рост просмотров малогабаритного жилья запуском программы льготной ипотеки под 6,5% для поддержки строительной отрасли.

В середине января стало известно, что средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в России с 2010 по 2019 годы, составила 58,9 квадратного метра, сократившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего десятилетия (75,2 квадратного метра). Аналитики назвали постепенное сокращение площади вводимого жилья одним из ключевых трендов минувшего десятилетия: с 60-х годов, когда в стране начали массово строить хрущевки, средний размер вводимых квартир неуклонно рос вплоть до 2009 года. При этом средняя площадь квартир, введенных в последние 10 лет, уступила даже показателю 90-х годов (62,3 квадратного метра).