В Воронежской области запустили пилотную программу "Дом.РФ" по льготной аренде жилья

Госкомпания "Дом.РФ" объявила о запуске в Воронежской области пилотного проекта по аренде жилья. В рамках этого проекта некоторые жители региона смогут арендовать жилье со скидкой до 80%.

В программе участвует примерно четверть квартир в новом жилом комплексе "Современник" в Воронеже, насчитывающем 165 квартир с чистовой отделкой и мебелью. В рамках программы квартиры будут сдаваться на специальных условиях. Субсидирование арендной ставки будет осуществляться областью совместно с Фондом "Дом.РФ", а категории граждан, имеющих право на льготы, определит правительство Воронежской области. Ожидается, что квартиры будут подготовлены к заселению в январе 2021 года.

"Наш первый региональный проект соответствует высоким стандартам, единым для всего арендного жилья компании. Именно на базе этого проекта мы решили опробовать новый механизм улучшения жилищных условий россиян - льготную аренду. Пока на эту пилотную программу Фондом "Дом.РФ" выделено 100 млн рублей до 2023 года. Мы планируем субсидировать часть квартир в наших новых проектах коммерческой аренды наравне с регионом. В Воронеже мы готовы передать 25% жилого фонда для аренды по льготным условиям людям, которых определит правительство региона. В этом случае ставка аренды будет начинаться от 20% - от 3 тыс. руб. в месяц", - рассказала директор подразделения "Арендное жилье" "Дом.РФ" Вероника Янушкевич.

Еще один проект арендного дома госкомпания реализует в Екатеринбурге. Там "Дом.РФ" приобрела 300 квартир общей площадью около 14 тыс. квадратных метров в жилом районе "Южные кварталы". Завершить его строительство планируется осенью 2022 года.

Напомним, в августе гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что в 2021 году в России планируется запустить федеральную платформу-агрегатор по аренде жилья. Мутко рассказывал, что в платформу будут встроены различные сервисы, а целью ее создания является формирование в стране цивилизованного рынка арендного жилья.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил, что новая платформа поможет вывести из тени огромное количество сдающихся квартир в стране (по оценкам аналитиков, таких квартир насчитывает более 5 млн). Стасишин отмечал, что обеление рынка приведет к росту поступлений в бюджет до 200 млрд рублей в год.