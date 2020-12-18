Госкомпания "Дом.РФ", как и ожидалось, создала собственного девелоперскую компанию. Об этом сообщил в интервью Forbes гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Мы занимаемся землей - ввели в потенциальный градостроительный оборот 84 млн квадратных метров. Нас критикуют, что эти метры еще надо построить. И хотя мы свою работу сделали, участки в земельный оборот вовлекли, мы все равно в будущем году хотим изменить свой подход к строительству. И у субъектов, и у застройщиков ресурсов немного. Поэтому мы создали свою компанию "Дом.РФ Девелопмент" и планируем строить сами. На днях пригласили хорошего специалиста "с рынка" ее возглавить", - рассказал Мутко, не уточнив имя приглашенного топ-менеджера.

По словам гендиректора "Дом.РФ" новый девелопер займется возведением микрорайонов площадью 200-300 тыс. квадратных метров, которые будут спроектированы по разработанным "Дом.РФ" стандартам развития территорий.

"Там учитывается все - от высоты зданий до ширины парковочных мест. Учитываем все современные подходы к развитию районов и городов", - отметил Мутко.

Напомним, в августе Виталий Мутко сообщил, что "Дом.РФ" рассматривает возможность создания собственного девелоперского подразделения. "До 2030 года нам нужно построить 1 млрд квадратных метров, причем не каменные мешки, а современные дома. Не просто в оборот неэффективно используемые земли вовлекать, а заниматься и вопросами продажи за долю. Заниматься развитием кооперативов. Может быть, группа выйдет сама на девелоперские вещи: мы рассматриваем создание структуры "Дом.РФ Девелопмент". Если нас поддержит государство, мы этим начнем этим заниматься", - сказал тогда Мутко.

Виталий Мутко, занимавший пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева и курировавший строительную отрасль, был назначен на должность генерального директора госкомпании "Дом.РФ" в конце января этого года на пятилетний срок.

Госкомпания "Дом.РФ" отвечает за реализацию государственной жилищную политику и на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия госкомпании были значительно расширены - среди прочего она получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.