Власти Подмосковья рассчитывают по итогам 2020 года решить проблему участников долевого строительства 11 домов обанкротившегося девелопера Urban Group. Об этом сообщил 18 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020-м - решим вопросы еще по 11 домам [Urban Group], где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек", - сказал Воробьев, уточнив, что на достройку незавершенных объектов застройщика из федерального бюджета было выделено около 16,3 млрд рублей.

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом все пять входящих в Urban Group компаний. Достройка объектов обанкротившегося девелопера финансируется за счет средств бюджета Московской области, Фонда защиты прав дольщиков и федеральных средств. Ранее сообщалось, что для завершения всех строек Urban Group потребуется около 71 млрд рублей.

Сейчас Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в 6 жилых комплексах Urban Group. Из них 13 уже достроены, а еще по 2 домам принято решение о выплате компенсаций. Совокупно речь идет о более 17 тыс. дольщиков, чьи права будут восстановлены после завершения строительства.

В сентябре Фонд защиты прав дольщиков выставил на торги квартиры, которые не успел продать обанкротившийся девелопер. "Квартиры, не распроданные застройщиком-банкротом Urban Group, будут реализованы через механизм аукциона. Фонд защиты прав дольщиков в качестве нового застройщика гарантирует выполнение всех обязательств перед покупателями: соблюдение заявленных сроков строительства и качества проводимых работ. Участником аукциона может стать любой желающий. В процессе аукциона участники смогут подать предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене договора на шаг аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора", - говорилось в сообщении Фонда.

В конце октября сообщалось, что власти Московской области рассчитывают завершить строительство всех проблемных объектов Urban Group до конца 2022 года. "Большая часть домов будет достроена в 2021 году. Это порядка 40 домов и 6400 дольщиков", - говорила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Незадолго до этого дольщики жилых комплексов Urban Group ("Лесобережный", "Лайково", "Митино О2", "Опалиха О3" и "Видный Город") написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие Фонда защиты прав дольщиков.

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на решение проблем обманутых дольщиков в России требуется выделить еще 250-300 млрд рублей, тогда как в бюджете на эти цели заложено в несколько раз меньше средств.