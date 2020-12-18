Михаил Мишустин и Андрей Воробьев
 
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев
Пресс-служба Правительства России

Власти Подмосковья рассчитывают по итогам 2020 года решить проблему участников долевого строительства 11 домов обанкротившегося девелопера Urban Group. Об этом сообщил 18 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020-м - решим вопросы еще по 11 домам [Urban Group], где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек", - сказал Воробьев, уточнив, что на достройку незавершенных объектов застройщика из федерального бюджета было выделено около 16,3 млрд рублей.

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом все пять входящих в Urban Group компаний. Достройка объектов обанкротившегося девелопера финансируется за счет средств бюджета Московской области, Фонда защиты прав дольщиков и федеральных средств. Ранее сообщалось, что для завершения всех строек Urban Group потребуется около 71 млрд рублей.

Сейчас Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в 6 жилых комплексах Urban Group. Из них 13 уже достроены, а еще по 2 домам принято решение о выплате компенсаций. Совокупно речь идет о более 17 тыс. дольщиков, чьи права будут восстановлены после завершения строительства.

В сентябре Фонд защиты прав дольщиков выставил на торги квартиры, которые не успел продать обанкротившийся девелопер. "Квартиры, не распроданные застройщиком-банкротом Urban Group, будут реализованы через механизм аукциона. Фонд защиты прав дольщиков в качестве нового застройщика гарантирует выполнение всех обязательств перед покупателями: соблюдение заявленных сроков строительства и качества проводимых работ. Участником аукциона может стать любой желающий. В процессе аукциона участники смогут подать предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене договора на шаг аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора", - говорилось в сообщении Фонда.

В конце октября сообщалось, что власти Московской области рассчитывают завершить строительство всех проблемных объектов Urban Group до конца 2022 года. "Большая часть домов будет достроена в 2021 году. Это порядка 40 домов и 6400 дольщиков", - говорила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Незадолго до этого дольщики жилых комплексов Urban Group ("Лесобережный", "Лайково", "Митино О2", "Опалиха О3" и "Видный Город") написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие Фонда защиты прав дольщиков.

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на решение проблем обманутых дольщиков в России требуется выделить еще 250-300 млрд рублей, тогда как в бюджете на эти цели заложено в несколько раз меньше средств.