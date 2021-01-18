Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит в законодательство РФ понятие "многофункциональное здание" для определения правового статуса апартаментов. Об этом рассказал ТАСС 18 января глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями. Также документом предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое", - пояснил соавтор документа.
При этом сенатор уточнил, что законопроект не запрещает строительство апартаментов в будущем. По его словам, авторы документа предлагают узаконить действующие объекты строительства и разработать правовые основания для возведения подобных объектов в будущем.
После обсуждения деталей законопроекта, которое пройдет до конца этой недели, документ направят в правительство РФ.
Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.
20 ноября прошлого года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования.
"Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.
Позднее чиновник сообщил, что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.
В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что апартаменты в России нужно максимально перевести в жилой формат. "Я надеюсь, что мы в первом полугодии будущего года судьбу апартаментов решим. Под "судьбой" я понимаю, что все-таки их надо максимально перевести в жилье. Потому что апартаменты образовались по некоторым местам, где были ограничения. По сути, это тоже жилье. Поэтому я считаю, что апартаменты нужно переводить в жилье", - сказал тогда вице-премьер.