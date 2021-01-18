Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Совет Федерации

Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит в законодательство РФ понятие "многофункциональное здание" для определения правового статуса апартаментов. Об этом рассказал ТАСС 18 января глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями. Также документом предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое", - пояснил соавтор документа.

При этом сенатор уточнил, что законопроект не запрещает строительство апартаментов в будущем. По его словам, авторы документа предлагают узаконить действующие объекты строительства и разработать правовые основания для возведения подобных объектов в будущем.

После обсуждения деталей законопроекта, которое пройдет до конца этой недели, документ направят в правительство РФ.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

20 ноября прошлого года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования.

"Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.

Позднее чиновник сообщил , что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.