Объем ипотечного рынка в России оценили в 4,3 трлн рублей

Moscow-Live / Михаил Тихонов

По итогам 2020 года в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю ипотечного рынка России, говорится в отчете "Рынки жилья и ипотеки: предварительные итоги 2020 года", подготовленном в Аналитическом центре госкомпании "Дом.РФ".

По данным "Дом.РФ", по сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% - в денежном. Доля рынка новостроек в общем объеме ипотечных сделок в стране выросла с 27% до 29% и с 5,9% до 13,7% выросла доля сделок по рефинансированию предыдущих жилищных займов.

"К заметному росту ипотеки в 2020 г. привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10-11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная - программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%", - отметил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Напомним, правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля прошлого года. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

27 октября 2020 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.