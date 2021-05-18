В Москве зафиксировали очередной ипотечный рекорд

rosreestr.gov.ru

Столичное управление Росреестра зафиксировало очередной рекорд по количеству выданных в Москве ипотечных кредитов. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

В сообщении говорится, что с января по апрель 2021 года в Москве было зарегистрировано 39 485 договоров ипотечного жилищного кредитования, на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года (27 488 ипотек), и на 36% больше рекордного показателя января-апреля 2019 года (28 948 ипотек). Показатель выдачи ипотеки в апреле (12 951) на 14% превысил показатель марта (11 404) и на 394% превысил показатель апреля прошлого года, когда в России действовали карантинные ограничения.

"С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру-декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве", - заявил глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что Москва занимает первое место среди регионов по выдаче льготной ипотеки под 6,5%. К 6 мая в столице было выдано 69,9 тыс. льготных кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в России льготных ипотечных кредитов. В январе-апреле в столице выдали 21,3 тыс. таких кредитов на 129,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в компании ЦИАН сообщили, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, запущенная в России в прошлом году, перестала быть выгодной для заемщиков в ряде крупных российских городов из-за повышения цен на жилье. Как говорится в исследовании ЦИАН, сейчас в 24 городах России с населением от 500 тыс. человек льготную ипотеку можно взять на 84% новых квартир, тогда как годом ранее условиям программы отвечал 91% квартир на первичном рынке. Самый низкий показатель был зафиксирован в Сочи, где льготную ипотеку можно взять только на 12% квартир в новостройках.

В ЦИАН считают, что в четырех городах льготная ипотека перестала быть выгодной. Так, переплата по льготной ипотеке, взятой в этих городах в 2021 году, оказалась выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому до запуска программы льготной ипотеки. В список таких городов вошли Ростов-на-Дону (переплата больше на 6%), Ярославль (+6%), Барнаул (+3%) и Самара (+1%). В Москве и Перми переплата по льготной ипотеке сейчас примерно равна переплате по обычному ипотечному кредиту, а в Санкт-Петербурге и Казани выгода от льготной ипотеки составляет всего 1%.

"Из-за роста цен на недвижимость за год средний размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке, даже несмотря на сниженную ставку, теперь выше, чем ежемесячный платеж по кредиту, который выплачивают заемщики, взявшие кредит год назад по старым ценам. Более чем на 20% платеж по кредиту вырос в Ростове-на-Дону, Барнауле, Ярославле. В Москве ежемесячный платеж стал выше на 17%, в Санкт-Петербурге - на 18%", - добавили в ЦИАН, отметив, что в некоторых городах первого взноса в 15% уже не хватит на покупку квартиры по льготной ипотеке с учетом предусмотренных в программе лимитов. Например, в Сочи потребуется внести 38% стоимости квартиры, чтобы взять льготную ипотеку, а в Москве - 18%.