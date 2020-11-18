Госдума на заседании 18 ноября приняла в первом чтении внесенный на прошлой неделе правительственный законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предусмотрено слияние и преобразование определенных правительством федеральных казенных учреждений, выполняющих функции государственного заказчика. В результате будет образована публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В документе говорится, что единый госзаказчик в сфере строительства может осуществлять также функцию застройщика объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в собственности РФ. При этом законопроект не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса. Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

Авторы законопроекта полагают, что появление единого госзаказчика в сфере строительства позволит повысить эффективность капитальных вложений при осуществлении функций государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства гражданского назначения, финансируемых за счет бюджета.Предполагается, что виды (категории) объектов, включаемых в программу деятельности единого заказчика, будут определяться правительством РФ. В законопроекте также указывается, что высшим органом управления Единого заказчика является наблюдательный совет, в компетенцию которого входит утверждение программы деятельности единого заказчика.

Напомним, ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о передаче в Минстрой России ряда учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. В этот список вошли дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. В кабмине отмечали, что это позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.