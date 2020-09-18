Центробанк отказался от планов покупки бизнес-центра "Оружейный" на Садовом кольце

Банк России изучает вопрос о переводе части своих сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе, и в связи с этим больше не рассматривает возможность покупки бизнес-центра "Оружейный" на Садовом кольце в Москве. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы также переводили значительную часть своих сотрудников на удаленный режим работы, для этого пришлось поменять некоторые бизнес-процессы, где-то улучшить техническое оснащение. И в целом уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим. Это зависит от характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена. Мы сейчас этот вопрос внутри ЦБ обсуждаем и примем некоторые решения для этого. А сделка по покупке здания, мы считаем, потеряла свою актуальность", - приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

О том, что Банк России рассматривает возможность покупки у "Сбербанка" и "МегаФона" бизнес-центра "Оружейный", Набиуллина сообщила в декабре прошлого года.

"У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой, - чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры", - сказала тогда Набиуллина, уточнив, что решение о покупке БЦ в центре города пока не принято, но если сделка состоится, то в это здание переведут примерно 8,5 тыс. сотрудников Центробанка из 11 зданий.

Ранее источники сообщали, что Центробанк может купить "Оружейный" до конца 2019 года за 88 млрд рублей. Речь шла о том, что ЦБ выплатит оплатит 90% суммы при заключении договора, а оставшиеся 10% - после регистрации прав на недвижимость.

"Оружейный" был проектом компании "Дон-строй", а после кризиса 2008-2009 годов права на объект перешли за долги "Сбербанку" и структурам Алишера Усманова. В 2016 году компания "Мегафон" за 282 млн долларов купила 49,999% акций кипрской Glanbury Investments, владеющей 100% ЗАО "Садовое кольцо", на балансе которого находится бизнес-центр площадью 175,2 тыс. квадратных метров.