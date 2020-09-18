Oriental Image / YouTube Проект "зеленого" жилого комплекса в Чэнду провалился из-за поселившихся в нем москитов

Oriental Image / YouTube

Построенный в 2018 году в китайском мегаполисе Чэнду жилой комплекс Qiyi City Forest Garden оказался практически необитаем из-за москитов, которых привлекла пышная растительность на балконах комплекса, пишет The Daily Mail.

Создатели "зеленого" комплекса обещали покупателям квартир, что те смогут жить в "вертикальном лесу". Для создания этого "леса" на каждом балконе были высажены многочисленные растения. К апрелю этого года все 826 квартир к Qiyi City Forest Garden были проданы, но сейчас комплекс выглядит заброшенным и напоминает декорацию к съемкам постапокалиптического фильма.

Проблемой, с которой столкнулись новоиспеченные владельцы квартир стали москиты: из-за отсутствия должного ухода растения на балконах буйно разрослись и привлекли насекомых. По данным китайских СМИ, в этот ЖК въехало порядка 10 семей.

Отметим, что высотные здания, предусматривающие место для растений на фасадах и балконах, строятся во многих городах мира. Возможно, неудачный опыт Qiyi City Forest Garden поможет их проектировщикам, которые учтут ошибки коллег из Чэнду.