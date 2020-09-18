Moscow-Live.ru Отопление в Москве включат досрочно, чтобы горожане не болели

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Столичные власти планируют включить отопление в Москве в ускоренном порядке, без соблюдения стандартной процедуры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. У нас обычно - если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс восемь градусов и меньше. Но мы не будем дожидаться этого стандартного температурного режима, будем включать отопление раньше. Для того чтобы как раз меньше москвичи замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за погодой и, как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, сразу будем включать отопление", - приводит слова Собянина сайт столичной мэрии.

В сообщении также говорится, что городские службы уже подготовились к зимнему сезону. Так, к включению отопления были подготовлены свыше 73 тыс. зданий, включая 33,9 тыс. жилых домов.

Напомним, в прошлом году холодная погода, установившаяся в Москве в конце сентября, вынудила столичные власти досрочно начать отопительный сезон. Москвичи при этом жаловались на холод в квартирах и затянувшийся процесс подачи тепла.

В октябре 2019 года вице-мэр столицы Петр Бирюков заявил, что Москва может полностью автоматизировать систему регулирования интенсивности отопления в зданиях через пять лет. "Я думаю, в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учетом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контрактам жизненного цикла", - сказал тогда Бирюков.