В Подмосковье упал спрос на летние дачи

По итогам восьми месяцев 2020 года спрос на коттеджи для круглогодичного проживания вырос на вторичном рынке Московской области на 12%, а популярность летних дач сократилась на 15%. Об этом говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

"Востребованность коттеджей за год выросла на 12%, таунхаусов - на 20%, а вот дачи потеряли 15% спроса. Причина этого может быть в предпочтениях москвичей во время самоизоляции: большинство из них искали дом с подходящим для длительного проживания уровнем комфорта, а дачные домики редко могут его предоставить", - приводит выводы аналитиков "Интерфакс".

Всего в январе-августе на подмосковном рынке было продано 432 коттеджа, 40 таунхаусов и 95 дачных домиков. Средняя сумма покупки коттеджа при этом выросла вдвое и составила 20,8 млн рублей. Для таунхаусов рост составил 65% (средняя сумма сделки выросла до 19,7 млн рублей), а дачи в среднем подешевели на 7%, до 1,6 млн рублей.

В настоящее время общий объем предложения на рынке составляет 27,8 тыс. объектов, на 28% меньше, чем в сентябре прошлого года. 49% этого предложения приходится на коттеджи, 38% - на участки без подряда (УБП), 8% - на дачи и 5% - на таунхаусы и дуплексы.

Напомним, в конце июля в риэлторской компании "Миэль" сообщили, что спрос на покупку загородных домов в Подмосковье весной-летом вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг уровня осени 2014 года. В отчете компании отмечалось, что такой спрос нельзя назвать ажиотажным, поскольку именно осенью 2014 года на рынке загородного жилья началась стагнация.

Аналитики также отмечали, что покупатели в основном интересуются домами площадью 150-200 квадратных метров на участках в 10-12 соток, в живописных местах с хорошей транспортной доступностью. Из-за пандемии спросом стали пользоваться и дома на шести сотках, расположенные на расстоянии в 100-130 километров от МКАД, стоимостью 1 млн рублей. Речь идет о домах со всеми коммуникациями, пригодных для проживания семьи в любое время года.