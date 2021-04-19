Правительство расширило условия программы "Семейная ипотека", позволив брать кредиты по льготной ставке до 6% годовых не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, в рамках обновленной программы получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос должен составлять от 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, а для других регионов - 6 млн рублей.

По словам Мишустина, расширение программы поможет большему числу семей улучшить свои жилищные условия. Предполагается, что на строительство домов будет дополнительно выдано более 20 тыс. кредитов на сумму около 79 млрд рублей, а площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 млн квадратных метров.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что Минстрой РФ намерен к лету 2021 года разработать механизм, который позволит выдавать ипотеку на частные дома по всем действующим льготным программам. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. "Мы вам обещаем, что до середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе деревянное ИЖС в любом своем исполнении. И это даст точно взрывной вектор в развитии всего жилищного строительства", - сказал тогда Стасишин.

Чиновник также говорил, что Минстрой совместно с Минпромторгом и госкомпанией "Дом.РФ" планирует создать реестр эффективных проектов индивидуального жилищного строительства. "Это даст возможность банку четко, точно оценить реальную себестоимость, какой объем материалов, какого вида, какая технология используется. И ровно на этот объем выдать ипотечный продукт, приближенный к рыночной [ипотечной ставке], а лучше по ставке субсидированной", - отмечал Стасишин.