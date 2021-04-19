В первом квартале 2021 года спрос на покупку загородного жилья в Московской области увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли в риелторской компании "Миэль".

В отчете, обзор которого приводит РБК , говорится, что основной объем спроса в первом квартале обеспечили сделки с объектами стоимостью 15-30 млн рублей. Самыми востребованными объектами среди покупателей были дома с ремонтом и мебелью и земельные участки для ИЖС в пределах 30 километров от МКАД.

Заметный рост спроса в компании объяснили закрытием границ из-за пандемии коронавируса, а также вводом налога на проценты по крупным вкладам. "Хранить крупные суммы на банковских депозитах по мнению многих вкладчиков стало невыгодно. Некоторые граждане выбрали загородную недвижимость как более устойчивый и релевантный обстановке способ сохранения денежных средств", - отметила председатель совета директоров сети офисов "Миэль" Марина Толстик.

В то же время другие компании по-разному оценили рост спроса на загородную недвижимость в Подмосковье в первом квартале. Так, в "НДВ-Супермаркет недвижимости" сообщили, что количество сделок по покупке загородной недвижимости выросло примерно на 30% по сравнению с началом прошлого года. В "Авито Недвижимости" заявили о росте спроса на 60%, но в данном случае были учтены не сделки, а интерес покупателей к контактам продавцов недвижимости.

Что же касается динами цен на загородную недвижимость в Московской области, то, по оценкам аналитиков "Миэль", за год стоимость объектов на рынке выросла примерно на 20%. Например, ликвидные объекты, которые год назад продавались за 20-25 млн рублей теперь стоят 24-30 млн рублей и пользуются спросом. Средняя стоимость сотки земли по некоторым направлениям с начала прошлого года выросла на те же 20%.

Напомним, в феврале сообщалось , что ставки на долгосрочную аренду загородной жилой недвижимости в России за 2020 год выросли более чем в полтора раза - в среднем до 25 тыс. рублей за месяц. В компании "Авито недвижимость" тогда рассказали, что аренда дач в среднем выросла на 59%, загородных домов - на 33%, коттеджей - на 27% и таунхаусов - на 11%.

Что касается отдельных регионов, что в Красноярском крае арендная ставка на загородную недвижимость выросла в три раза и составляла в начале года в среднем 30 тыс. рублей. В Челябинской области рост составил 2,7 раза (до 40 тыс. рублей), а в Ульяновской области - 2,5 раза (аренда выросла до 25 тыс. рублей). В Московской области рост стоимости аренды загородного жилья за год оценили в 14% - цены в среднем выросли до 40 тыс. рублей, а в Ленинградской области аренда в среднем обходится в 45 тыс. рублей (+29%).