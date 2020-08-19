The Insider нашел у экс-главы Фонда защиты прав дольщиков недвижимость стоимостью свыше 2 млрд рублей

Пресс-служба Правительства России По данным издания, в собственности у Говоруна, который с 2000 года практически без перерывов работал на госслужбе, находится свыше 2070 квадратных метров жилья в знаменитом Доме Наркомфина на Новинском бульваре в Москве

АГН Москва / Мобильный репортер

Олег Говорун, который до мая этого года занимал пост главы Фонда защиты прав дольщиков, а сейчас работает на посту заместителя гендиректора госкомпании "Дом.РФ", владеет дорогостоящей недвижимостью, пишет The Insider. По данным издания, стоимость принадлежащих Говоруну объектов превышает 2 млрд рублей, и купить эту недвижимость на задекларированные доходы он не мог.

По данным издания, в собственности у Говоруна, который с 2000 года практически без перерывов работал на госслужбе, находится свыше 2070 квадратных метров жилья в знаменитом Доме Наркомфина на Новинском бульваре в Москве. Недавно этот дом прошел масштабную реставрацию, а продажи элитных квартир в нем начались еще два года назад. Тогда, в 2018 году Говорун купил в доме Наркомфина 1322,7 квадратного метра. В декларации он указал, что покупка осуществлена за счет накоплений. В 2019 году Говорун купил в Доме Наркомфина еще шесть помещений общей площадью около 750 метров.

"Минимальная стоимость одного квадратного метра в знаменитом доме была установлена на уровне 810 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость Олега Говоруна здесь можно оценить в 1 млрд 677 млн рублей", - говорится в публикации.

Бывший куратор внутренней российской политики в АП, никогда не занимавшийся бизнесом, внезапно оказался миллиардером. И скупил площади не где-нибудь, а в легендарном Доме Наркомфина! https://t.co/lUfmErda8e— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) August 18, 2020

Также журналисты издания выяснили, что в 2018 году на имя жены Говоруна Натальи Серой был оформлен дом площадью 947,3 квадратного метра в элитном коттеджном поселке в деревне Мишуткино Наро-Фоминского района. Через месяц здание вместе с участком в 50 соток отошло в собственность Говоруна в соответствии с брачным договором. Имя второй супруги Говоруна ранее не было известно. Первой его женой была экс-депутат Госдумы, а ныне торговый представитель РФ в Швейцарии Татьяна Воложинская.

Стоимость подмосковного дома Говоруна журналисты оценили в 400 млн рублей. С учетом квартир в Доме Наркомфина ему принадлежит недвижимость общей стоимостью более 2 млрд рублей.

Согласно декларациям Говоруна, с 2009 по 2018 год он заработал 18 млн рублей. При таких доходах ему пришлось бы копить на свою недвижимость 115 лет. Помочь Говоруну с деньгами на покупки мог бы его родной брат, академик РАН Вадим Говорун. Его медицинские компании освоили больше 1 млрд рублей на госзакупках, а фирма "Литех" недавно заняла рынок тестов на коронавирус, однако официально доходы Вадима Говоруна не превышают 15 млн рублей в год.Отметим, что за годы работы на госслужбе Говорун занимал должности министра регионального развития, полпреда президента в Центральном федеральном округе, начальника Управления Администрации президента по внутренней политике и ряд других.

В апреле 2018 года Олег Говорун был включен в санкционный список властей США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближенных к Владимиру Путину.