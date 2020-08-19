В 2021 году в России планируется запустить федеральную платформу-агрегатор по аренде жилья. Об этом сообщил 19 августа гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, в платформу будут встроены различные сервисы, а целью ее создания является формирование в стране цивилизованного рынка арендного жилья, передает РИА "Новости". Мутко добавил, что для запуска платформы потребуется внести изменения в законодательство - это может произойти осенью, что позволит запустить платформу в начале следующего года.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил, что новая платформа поможет вывести из тени огромное количество сдающихся квартир в стране (по оценкам аналитиков, таких квартир насчитывает более 5 млн). Стасишин отмечал, что обеление рынка приведет к росту поступлений в бюджет до 200 млрд рублей в год.

Госкомпания "Дом.РФ" отвечает за реализацию государственной жилищную политику и на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия госкомпании были значительно расширены - среди прочего она получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.

На прошлой неделе Виталий Мутко сообщил о планах "Дом.РФ" создать собственное девелоперское подразделение.