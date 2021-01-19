За год спрос на посуточную аренду жилья в России упал на 50%

Moscow-Live / Тихонов Михаил

В 2020 году спрос на посуточную аренду жилья в крупнейших российских городах из-за пандемии коронавируса сократился в среднем на 50% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру", обзор которого приводит ТАСС.

"Из-за пандемии в России упал спрос на посуточную аренду жилья - на 50% за год. Сильнее всего - в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде, в среднем на 52% в каждом из городов", - отметили аналитики.

Что же касается других городов, то в Москве спрос на посуточную аренду за год упал на 45%, а в Санкт-Петербурге - на 47%. При этом в обоих городах средняя стоимость краткосрочной аренды выросла. В Москве цены выросли на 17% (до 4,5 тыс. рублей в сутки), а в Петербурге - на 4% (до 2,9 тыс. рублей в сутки). В Уфе спрос на аренду сократился в прошлом году на 47%, в Красноярске - на 46%, в Казани и Краснодаре - на 45%, в Новосибирске - на 44%, в Воронеже - на 38%, в Омске и Перми - на 37%.

"Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву", - заявил основатель и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов, отметив, что из-за пандемии россияне массово отказались от поездок по стране.

Напомним, в конце декабря прошлого года организация "Опора России" направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу ускорить подготовку отзыва на законопроект о туристическом жилье, которое предоставляется в краткосрочную аренду. Речь идет о законопроекте, подготовленном в 2019 году. Тогда в "Опоре России" отмечали, что собственники сдаваемых в краткосрочную аренду домов и квартир находятся в более выгодном положении, чем собственники гостиниц и хостелов, поскольку при посуточной аренде они не платят налоги и не тратятся на обеспечение безопасности и миграционный учет гостей, что позволяет предлагать более низкие цены.

В новом обращении говорилось, что после вступления в силу осенью 2019 года закона о хостелах, который запретил работу объектов размещения в жилых помещениях, объем предложения на рынке краткосрочной аренды заметно вырос. Так, бывшие мини-отели, расположенные в квартирах, теперь предлагают комнаты в аренду без дополнительных услуг. В "Опоре России" считают, что сейчас на жилье для краткосрочной аренды приходится 30% туристических бронирований в Москве, Санкт-Петербурге и Казани и до 50% - в Крыму и Краснодарском крае.