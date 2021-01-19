Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии

Алексей Навальный / YouTube Одной из главных тем расследования стал дворец в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным ФБК, обошлось в 100 млрд рублей

Алексей Навальный / YouTube

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии. Одной из главных тем расследования стал дворец в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным ФБК, обошлось в 100 млрд рублей. Текстовая версия расследования была размещена на отдельном сайте , а ролик на YouTube, подготовленный до возвращения Алексея Навального в Россию и его ареста 18 января, длится почти два часа. Сам Навальный назвал этот материал "психологическим портретом", который позволяет понять, "как простой советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши".

В первой части ролика Навальный рассказал о службе Владимира Путина в КГБ и работе будущего президента в ГДР, его возвращении в Россию, приходе в мэрию Санкт-Петербурга и дальнейших этапах карьеры.

"Именно в Дрездене были определены главные жизненные принципы Путина. На них он построит всю свою дальнейшую карьеру, а потом положит их в основу государства. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие - самые эффективные механизмы работы. Коррупция - основа доверия. Самые надежные друзья - это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное: денег не может быть слишком много", - заявил Навальный.

Завершив первую часть расследования на истории назначения Владимира Путина преемником Бориса Ельцина, Навальный перешел к рассказу о главном президентском дворце.

"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция - это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", - заявил Навальный.

Речь идет об известной усадьбе недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, расположенной на мысе Идокопас на берегу Черного моря. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В нем утверждалось, что соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов построил для Путина жилой комплекс на берегу Черного моря поблизости от Геленджика. Колесников писал, что комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет 1 млрд долларов. С тех по за объектом закрепилось название "дворец Путина", хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что усадьба имеет отношение к Путину.

СМИ писали, что общая площадь усадьбы, принадлежащей компании "Комплекс", составляет 67,9 гектара. В июне 2020 года компания расширила свои причерноморские владения, арендовав расположенный рядом с усадьбой участок леса площадью около 58,5 гектара для охоты и рыбалки на 48 лет. При этом найти сведения о торгах, в ходе которых компания получила право аренды земель, не удалось.

Ранее также сообщалось, что с 2016 года по настоящее время владельцем ООО "Комплекс" является АО "Бином" (ранее фирмой владели офшорные компании). Единственный собственник "Бинома", о котором упоминает система СПАРК, - Александр Пономаренко, полный тезка бывшего владельца "Новороссийского морского торгового порта", который в 2011 сообщил журналистам, что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. Тогда он назвал комплекс пансионатом и сообщил, что объект ему продал совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, которого считают одним из ближайших друзей Владимира Путина. Его сына Кирилла называли зятем президента, но в 2018 году появилась информация, что брак Кирилла Шамалова с дочерью президента Катериной Тихоновой якобы распался.

Однако в ФБК утверждают, что реальным владельцем дворца был и остается Владимир Путин. "Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия - постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день - Владимир Владимирович Путин. Ну и в-третьих, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши", - утверждает Навальный.

В расследовании говорится, что на территории комплекса действуют строжайшие меры безопасности, но ФБК с четвертой попытки удалось снять дворец, а также получить его планы и снимки интерьера. По словам Навального, площадь дворца составляет почти 17,7 тыс. квадратных метров, что позволяет назвать его самым большим частным жилым домом в России.

Георгий @alburov рассказывает, как он добрался вместе с Вячеславом @vigimadi к дворцу Путина, чтобы поснимать всю эту роскошь на дрон.



На сам дворец можно посмотреть здесь: https://t.co/cVDBgMsoiG pic.twitter.com/Riiy4VAkh0 — ФБК (@fbkinfo) January 19, 2021

Сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых Навальный назвал плесень: из-за ошибок при проектировании в здании не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность. "В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - говорится в расследовании.

В ходе этих работ на территории комплекса появилась хоккейная коробка. Также на участке расположены церковь, оранжерея площадью 2,5 тыс. квадратных метров (всего за растениями на территории постоянно следят около сорока садовников), 80-метровый мост для прохода к чайному домику площадью те же 2,5 тыс. квадратных метров, и амфитеатр, который "строится и перестраивается просто непрерывно, годами". На пляж можно попасть через специальный тоннель, проложенный метростроевцами. Навальный уточнил, что из тоннеля также можно попасть в подземную дегустационную комнату с большим окном, из которого открывается прекрасный вид на море.

мы сами долго не могли поверить, а потом нашли старые спутниковые снимки. там реально ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА 56 на 26 метров pic.twitter.com/Zqg9dTa82M — Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021

План и интерьеры дворца

В ФБК также смогли получить план дворца. Их соратникам Навального прислал "один из важных подрядчиков", работавший над обустройством дворца. "Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Там есть все - от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток", - говорится на сайте с расследованием. Подлинность этих планов подтвердило их сравнение с несколькими фотографиями интерьеров дворца, которые появились в Сети в 2011 году.

Из присланных материалов, которые в ФБК превратили в интерактивные планы этажей и помещений здания, следует, что на цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, а также большой бассейн, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека. На цокольном этаже также расположены подсобные помещения, включая, комнаты для персонала, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц и 18-метровый "склад грязи".

На первом этаже обустроены просторные залы для приема гостей и другие помещения для досуга, включая читальню и музыкальную гостиную. На втором этаже находятся многочисленные гостевые спальни, хозяйская спальня площадью 260 квадратных метров, зимний сад и несколько комнат для отдыха.

Все помещения в здании обставлены роскошной мебелью. Так, стоимость самого дорогого стола во дворце в ФБК оценили в 4,2 млн рублей.

Отдельно в расследовании упоминается, что во дворце есть собственный театр, бар, и "кальянная", в которой нет окон, но есть сцена, гримерная, софиты, а еще "на плане отмечено что-то очень похожее на шест". Кроме того, на планах отмечены казино, зал с танцевальным ковриком, зал с игровыми автоматами и комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок.

Слушайте, я, конечно, всё понимаю, желание сделать побогаче, да подороже



НО У ДЕДА ЕСТЬ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЕАТР, КАЗИНО, КАЛЬЯННАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШЕСТОМ И КОМНАТА С АВТОМАТАМИ pic.twitter.com/xExVbvs6XK — Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) January 19, 2021

"Проблема этого дворца, как вы понимаете, вовсе не в плохом вкусе владельца. Ну да, страшновато доверять управление страной тому, кто так явно двинулся на роскоши, - но, в конце концов, нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды. Проблема в том, на чьи деньги были куплены все эти диваны, построены эти бассейны, "кальянные" и аквадискотеки", - считает Навальный.

Навальный отметил, что площадь участка под огромным дворцовым комплексом составляет 68 гектаров, однако на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, поскольку прилегающий участок площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, а в сентябре прошлого года его целиком передали фирме "Комплекс". Целью этой операции Навальный назвал "создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина". По словам оппозиционера по площади вся территория комплекса в 39 раз превышает площадь княжества Монако.

История строительства и стоимость дворца

В следующей части расследования подробно рассказывается об истории строительства роскошного дворца на берегу Черного моря. По словам Навального, в начале девяностых Сергей Колесников, рассказавший о дворце Путина в 2010 году, вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму "Петромед", которая занималась закупкой и поставками медицинского оборудования и оснащением больниц. Долю в ней имела мэрия города, а интересы мэрии в компании представлял Владимир Путин.

Как рассказывал сам Колесников (Навальный также поговорил с ним и при подготовке нового расследования), в начале 2000-х годов Николай Шамалов обратился к совладельцам "Петромеда" с предложением от имени Путина "предоставить финансирование для ряда крупных контрактов в области государственного здравоохранения". "Предложение было, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное. Идея заключалась в следующем: олигархи, например Абрамович и Мордашов, будут жертвовать "Петромеду" деньги, а "Петромед" будет тратить их на медицину - модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но была еще одна важная часть договора.35% пожертвований уходило на специальный офшор", - сказал Навальный, уточнив, что по 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Владимиру Путину.

Созданный таким образом инвестфонд назвали "Росинвест". В 2005 году глава управделами президента Владимир Кожин, которого Путин знал со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга, подписал инвестиционный договор на строительство в Геленджике "детского спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия". Предполагалось, что строить, будут совместно управделами президента и компания "Лирус". Акционерами последней были Николай Шамалов, Сергей Колесников и Дмитрий Горелов, а финансирование строительство выделял "Росинвест", причем в какой-то момент на эту стройку решено было направить все средства фонда - прочие инвестпроекты были закрыты по требованию Шамалова. На тот момента смета строительства составляла 1 млрд долларов.

Как утверждает Навальный, после утечки информации о грандиозной стройке была придумана схема с продажей дворца Александру Пономаренко, но сделка была фиктивной. Судя по отчету купившего объект кипрского офшора, дворец купили не за 350 млн, а за 350 тыс. долларов.

"После Шамалова дворцом начала управлять некая компания "Инвестстрой". Непосвященному человеку это должно было указывать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось. Директор - некто Болат Закарьянов, собственники - какие-то Татьяна Кузнецова и Инна Колпакова. Офшор, на который был записан дворец, по доверенности представлял человек по имени Иван Сердитов", - отметил Навальный, пояснив, что все эти люди имели отношение к управделами президента и ФСО, а Сердитов тогда работал юристом в фирме "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (Николай Егоров - однокурсник Путина, устроивший будущего президента на работу в мэрию Петербурга), а сейчас возглавляет правовое управление управделами президента.

По словам оппозиционера, сейчас главным человеком в схеме владения дворцом является двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов. "Сейчас дворцом управляет фирма двоюродного племянника Путина. Близкого кровного родственника, на которого годами записываются самые секретные путинские активы", - подчеркнул Навальный.

А вот бомбический факт. В проводках компании двоюродного племянника Путина Михаила Шеломова обнаружились дивиденды от Газпрома. Больше полумиллиарда в год. Это значит, что у человека, который всю жизнь работал на стройке и фотографом 0.2% Газпрома https://t.co/2WgjNPCjSU pic.twitter.com/XZvRVBRqqb — Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021

Затем Навальный напомнил, что комплекс включает не только сам дворец, но и "еще 7,8 тыс. гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные фермы".

Часть виноградников (29 гектаров) находится совсем рядом с дворцом, а неподалеку, в поселке Дивноморское, есть еще 186 гектаров земли, которые используются под виноградники. Эти участки частично принадлежат, а частично находятся в аренде у винодельни "Лазурная ягода". В Дивноморском также находится огромная дача площадью 2,4 тыс. квадратных метров и спа-комплекс с большой верандой общей площадью 3,2 тыс. квадратных метров.

"Вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали Пономаренко. Но дальше нас ждет интересный поворот. Всего через четыре месяца уже сам Пономаренко их тоже продал. И не кому-нибудь, а председателю Партии Роста, бизнес-омбудсмену Борису Титову. Который следующие шесть лет формально владел этими виноградниками, запустил производство вина, после чего в 2018-м вернул шато и виноградники путинским друзьям", - сообщил Навальный, добавив, что когда эти объекты формально принадлежали Титову, юридически хозяйство продолжало контролироваться Николаем Шамаловым, Татьяной Кузнецовой, Инной Колпаковой, Болатом Закарьяновым и Иваном Сердитовым. Титова же назначали бизнес-омбудсменом через год после покупки виноградников.

Изучение этикетки на бутылке вина "Лазурной ягоды", показало, что реальным производителем числится компания "Дивноморье", которая арендует у "Ягоды" производственное здание, 2000-метровый склад, выращивает виноград и продает вино под маркой "Усадьба Дивноморское". В год компания выпускает 150 тыс. бутылок вина. Это вино закупается для приемов в Кремле.

В 2018 году фирма "Дивноморье получила беспроцентный кредит на 7,5 млрд рублей. Его выдал владеющий "Дивноморьем" бизнесмен Владимир Колбин, сын Петра Колбина - друга детства Владимира Путина, который умер в 2018 году. Колбина-старшего называли одним из "кошельков" Путина и, по словам Навального, эта неформальная должность перешла к его сыну.

Дальнейшее расследование показало, что Владимир Путин, по всей видимости, всерьез увлекся виноделием. "Были заложены вторые виноградники, которые оказались еще больше и еще дороже тех, которые мы вам только что показывали. И в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод", - отметил Навальный.

В ФБК выяснили, что в 2015 году фирма "Аксис Инвестиции", принадлежащая Николаю Егорову, арендовала в селе Криница, расположенном в девяти километрах от дворца, 140 гектаров земли. Через два года краснодарские активисты обнаружили, что на этой территории идет огромная стройка. Также на участке появилась привезенная из Греции церковь. Тогда журналисты выяснили, что ее привезли в Россию по заказу Татьяны Кузнецовой.

"Сейчас здесь кипит огромная стройка. Сотни рабочих сооружают здесь огромный суперсовременный винный завод. На проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей. Невероятно дорогое хобби", - говорится в расследовании. В ФБК выяснили, что будущий винный завод хотят назвать "Старый Прованс", а среди поставляемого для комплекса оборудования нашлись итальянский туалетный ершик за 700 евро и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро.

Навальный добавил, что у компании "Аксис Инвестиции" есть фирма-близнец под названием "Апекс Юг", которая владеет еще почти 200 гектарами земли в двух километрах к западу от Дивноморского. Таким образом, общая площадь связанных с дворцом Путина виноградников составляет 530 гектаров.

Наконец, в расследовании говорится, что для обслуживания всего комплекса была создана сеть фирм, занимающихся мелким ремонтом, отделкой и ежедневным содержанием этих объектов. По словам Навального, большинство счетов за стройку оплачивает компания "Топ Арт Констракшен", принадлежащая Асе Борисовой, но записанная на ее сына. Другая компания Борисовой (УК "Кредо") ранее занималась реставрацией Константиновского дворца в Стрельне, реконструкцией зданий по заказу Федерального казначейства, строительством и ремонтом резиденций Путина на Валдае и в Сочи.

Финансированием содержания дворца Владимира Путина и всего комплекса занимаются многие компании, которые переводят огромные деньги на счета "Комплекса", "Дивноморья", "Лазурной Ягоды" и "Аксис Инвестиций". По словам Навального, за ними стоят Владимир и Петр Колбины, петербургский бизнесмен Александр Плехов, который управлял связанными с Путиным офшорами, записанными на виолончелиста Сергея Ролдугина, глава "Роснефти" Игорь Сечин, Геннадий Тимченко и глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Всего за последние три года только по самым скромным оценкам и очень неполным данным, имеющимся у нас в распоряжении, на счета дворца и виноградников поступило 35 млрд рублей. Это деньги, которые тратятся прямо сейчас на реконструкцию, на строительство винодельни и на ежедневное содержание этого огромного хозяйства. И это в дополнение к миллиарду долларов, который уже был инвестирован в стройку к 2017 году", - отметил Навальный.

По словам основателя ФБК, оценить стоимость президентского дворца непросто с учетом уникальности объекта, но речь идет по меньшей мере о 100 млрд рублей, которые Навальный назвал "самой большой в мире взяткой", полученной президентом от друзей.

В Кремле снова заявили, что у Путина нет дворца в Геленджике

Отвечая на вопрос о новом расследовании ФБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Daily Storm , что информация о дворце Владимира Путина не соответствует действительности.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - сказал Песков.