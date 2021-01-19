Столичные жилые новостройки с мая 2018 года в среднем прибавили три этажа в высоту. Об этом сообщили в "Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы".

По данным авторов исследования, обзор которого приводит "Российская газета" , с мая 2018 года по декабрь 2020 года средняя этажность новых проектов в Москве выросла с 21,6 до 24,7 этажей. Таким образом, в настоящее время на жилые дома высотой более 18 этажей приходится 46,4% новостроек, а на малоэтажные проекты высотой до восьми этажей - около трети. При этом в декабре в строящихся высотных домах насчитывалось почти 230 тыс. квартир (73,3%), а в малоэтажных - 13,8 тыс. (4,4%).

"Тренд высотности связан с тем, что земли под жилое строительство немного. Кроме того, пятна под застройку очень дорогие. Соответственно застройщики хотят получить с этого пятна максимальную выгоду. Это можно сделать с помощью подземного и надземного строительства. Поэтому в проектах строят не только надземные жилые этажи, но и подземные парковки в несколько уровней вниз", - прокомментировал результаты исследования гендиректор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.

Напомним, в январе 2020 года в компании ЦИАН сообщили , что средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в России с 2010 по 2019 годы, составила 58,9 квадратного метра, сократившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего десятилетия (75,2 квадратного метра). В то же время средняя этажность новых домов, построенных в крупнейших городах, выросла до 13,1 этажа по сравнению с 12,2 этажа в прошлом десятилетии. Лидером по этому показателю стала Самара: по итогам 2010 года сданные в городе дома насчитывали в среднем 6,9 этажа, а по итогам 2019 года - 25 этажей. В Уфе за тот же период высотность выросла с 7,5 до 21,8 этажа.

Отметим, что высотные дома в Москве строятся в том числе в рамках программы реновации. Ранее московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей по программе реновации строить не будут, но в ноябре 2018 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал , что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях).