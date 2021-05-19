В Астрахани под угрозой уничтожения оказались сотни домов в центре города, включая недавно отреставрированные здания. Жители этих домов узнали о готовящемся сносе из объявлений на заборах.

Большая часть приговоренных к сносу зданий находится в историческом центре Астрахани - в Белом городе и ближайших окрестностях Кремля. В некоторых районах такими точками отмечены десятки домов, целые улицы и кварталы, пишет сайт "Такие дела" .

"Нам на забор повесили объявление, что при визуальном осмотре наш дом признан аварийным. Никто внимания на эти бумажки не обратил: там не было ни подписи, ни печати", - рассказала Ольга, жительница многоквартирного дома в Астрахани. Однако вскоре выяснилось, что городские власти признали аварийными сотни многоквартирных домов, а еще 1,5 тыс. зданий было рекомендовано признать аварийными. При этом многоквартирные дома, признанные ранее историческими памятниками, власти сносить не собираются, но их жители обязаны отреставрировать здания за свой счет. Ремонт таких домов за счет фонда капремонта невозможен по закону, а целевой программы по их восстановлению в Астрахани и Астраханской области нет.

В списки аварийных уже включены несколько сотен объектов культурного наследия, и по 59 таким домам власти города уже выставила жильцам требование отреставрировать здание. Если они этого не сделают, здания изымут в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса. В число таких зданий вошло бывшее Индийское подворье. В этом доме XVIII века останавливались купцы и бывал писатель Александр Дюма-отец во время своего визита в Астрахань.

Всего на территории Астрахани находится 5,2 тыс. многоквартирных домов. Если власти признают аварийными и подлежащими сносу около 2 тыс. из них, то почти половина населения будет вынуждена куда-то переехать. При этом в городе попросту нет такого количества свободного жилья, поэтому люди боятся оказаться на улице.

Жители большинства попавших в списки аварийных домов, признанных объектами культурного наследия, не понимают, что им делать, и где искать деньги на проведение дорогих работ по реставрации. Депутат Госдумы Олег Шеин считает, что если эти дома изымут у собственников, то опустевшие здания быстро придут в негодность. Горожане опасаются, что после этого здания можно будет исключить из реестра памятников, снести и застроить территорию.

"Опасения, что здания будут расселены и брошены, понятны. Если не будет создана никакая специальная программа, будет работать практика по определению объектов, по принуждению собственников к приведению памятников в надлежащее состояние в судебном порядке", - заявил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия по Астраханской области Алексей Агеев, не пояснив, как власти намерены решать проблему с финансированием реставрации.

Низкие компенсации

Жителям признанных аварийными домов власти города предлагают компенсации, но стоимость жилья при этом сильно занижена. Как рассказали жители Астрахани, за квартиру в центре города собственникам предлагают деньги, на которые они не могут купить сопоставимое по площади жилье даже на окраине города. Например, при среднерыночной цене недвижимости в городе в 45 тыс. рублей за квадратный метр жителям домов около Кремля предлагают выплатить около 30 тыс. рублей за метр.

Обмен на равноценное по качеству и реальной стоимости жилье администрация не рассматривает, хотя многие жители считают, что в случае выселения у них должен быть выбор между деньгами и другими квартирами. Но даже такой обмен вызывает опасения: закон в Астрахани не обязывает выдавать новые помещения в том же районе, поэтому люди, живущие в центре, могут быть переселены на окраину.

"Если бы снесли действительно аварийные дома у нас в центре, безусловно, мы бы все уехали из них, но на равноценную площадь и в лучшие условия. Но такого не произойдет. Мы бы все, возможно, переехали, но не в худшие условия", - рассказала пенсионерка Галина Кузнецова, дом которой могут признать аварийным. "Мне никто не даст кредит. Нет другого жилья или родственников, которые могут принять", - добавила она.

Сомнительные экспертизы

Между тем жители многих признанных аварийными домов не считают, что здания находятся в аварийном состоянии. Так, житель дома на Советской улице, признанного памятником архитектуры федерального значения, Абдрахман Махмудов рассказал, что здание признали аварийным в 2007 году, а постановление об изъятии жильцы получили только через 13 лет. При этом независимая техническая экспертиза показала, что в здании есть только один аварийный участок - прогнившие несущие балки в одной квартире. Махмудов подготовил проект ремонта этого участка без отселения жильцов. По его словам, городские чиновники, ознакомившиеся с проектом, ответили, что при наличии таких проектов ремонта и сметы городские власти готовы изыскивать средства на реставрацию из бюджета.

Что же касается, свежих технических экспертиз, после которых дома признали аварийными, то к ним у жителей этих домов есть много вопросов. Из документов следует, что работы проводились в 2020 году, во время введенного из-за пандемии карантина, но находившиеся дома люди не видели специалистов, которые якобы осматривали здания. Кроме того, жители не получали уведомлений об осмотрах и не присутствовали при них, хотя у собственников есть такое право. При этом в большинстве случаев администрации районов отказываются выдавать заключения по итогам осмотра. Горожане, которым удалось получить документы, указывают на их сходство друг с другом и явные неточности.

"Все эти экспертизы липовые. Человек 40 лет живет и утверждает, что у него и вода есть, и тепло проведено, и окна поменяны, и крыша не течет, а там пишут, что в здании нет отопления, канализации и отсутствует газ, окна покосившиеся, двери перегнутые, дом находится в аварийном состоянии", - заявил Махмудов.

Проведением экспертиз и составлением актов занимались компании из других регионов. Так, по данным портала госзакупок компании "Главленэксперт" из Санкт-Петербурга и "Независимая экспертиза" из Волгограда. Последние осуществили экспертизу 100 домов за 412 тыс. рублей. Таким образом, стоимость одного технического заключения составила чуть больше 4 тыс. рублей. Заключения по домам-памятникам выдавала компания "Стройтехэксперт" из Новомосковска (Тульская область). На момент проведения работ эта компания не имела лицензии для обследования объектов культурного наследия.

На ситуацию в Астрахани обратили внимание в Госдуме и Минстрое. В апреле с жителями города и губернатором Астраханской области встретилась глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, которая указала на необходимость представить жителям акты визуального осмотра домов. С таким же требованием выступили в Минстрое - в письме ведомства говорится, что городские власти должны выдавать копии актов осмотра, предварительно уведомлять обо всех процедурах управляющие компании, советы домов и всех собственников. Также в Минстрое потребовали пересмотреть подходы к оценке выкупной цены жилья.

Впрочем, чиновники не спешат выполнять эти требования. Например, администрация Кировского района Астрахани сообщила в письме, что часть актов визуального осмотра зданий "утратила актуальность" и хранению не подлежит. Против одного подрядчика все же завели уголовное дело по факту мошенничества при признании дома аварийным. Компанию обвинили в предоставлении подложного заключения экспертизы.