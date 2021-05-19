Предложение жилья в новостройках Сочи может упасть до нуля

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Объем предложения на первичном рынке новостроек Сочи по итогам апреля достиг 200 тыс. квадратных метров, объем площадей, экспонируемых по договору долевого участия (ДДУ), упал до минимального значения в 30 тыс. квадратных метров. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков компании Nedvex.

При этом в компании "Бест-Новострой" сообщили, что объем предложения жилья квартир в новостройках Сочи сейчас составляет всего 95,5 тыс. квадратных метров, на 40% меньше, чем в конце марта. Резкое сокращение предложение аналитики связывают с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая повысила спрос на новое жилье в Сочи. "Застройщики не рассчитывали на такой спрос, поэтому новые проекты пока не готовы к старту продаж", - отметила гендиректор Nedvex Юлия Галимова.

Она также отметила, что с учетом моратория на выдачу новых разрешений на строительство жилья в Сочи, который вступит в силу 1 июля, вымывание предложения практически до нуля может произойти в ближайшие два-три месяца. В то же время председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова не ожидает полного вымывания предложения с рынка. Она напомнила, что из-за резкого роста цен на жилье в Сочи и других курортных городах россияне стали активнее покупать недвижимость в Турции.

"При охлаждении спроса с завершением программы льготной ипотеки критического дефицита жилья может не наступить, особенно если до конца года откроют ряд стран для туристических поездок и популярность внутреннего туризма упадет до уровня 2019 года", - считает Доброхотова.

По словам директора аналитической системы bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, цена новых квартир в Сочи с начала апреля выросла на 32%. Сейчас квадратный метр жилья в новостройках Сочи стоит в среднем 333 тыс. рублей, а к июлю этот показатель может превысить среднюю стоимость нового жилья в Москве, достигнув отметки 350-370 тыс. рублей за квадратный метр.

Напомним, упомянутый мораторий на выдачу разрешений на строительство связан с разработкой нового генплана Сочи. Предполагается, что генплан будет разработан и утвержден примерно через два года. Новый генплан необходим, чтобы упорядочить застройку и заняться решением проблемы дефицита объектов социальной инфраструктуры.

В период действия моратория в Сочи можно будет получить разрешение на строительство индивидуального дома высотой до 12 метров и площадью до 300 квадратных метров. Строительство объектов большей площади могут разрешить после публичных слушаний. При этом запрет не затронет действующие договоры комплексного развития территории и разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.