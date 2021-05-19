Госдума приняла в первом чтении законопроект, устраняющий возможность обходить запрет на сбор коллекторами долгов за ЖКУ

Госдума на заседании 19 мая одобрила в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, которые запрещают привлекать коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Как сообщается на сайте Госдумы, поправки устанавливают прямой запрет для управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности. "Заключенные в таком случае сделки будут признаваться ничтожными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в июле 2019 года в России вступил в силу закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ, но управляющие компании обходят этот запрет при помощи агентских договоров. Одобренные поправки должны устранить эту лазейку в законодательстве.
В январе прошлого года сообщалось, что запрет на сбор коллекторами долгов за ЖКУ может быть отменен в 2021 году.
В августе 2019 года замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров объяснил наличие у россиян долгов за ЖКХ "недостаточной культурой потребления ресурсов". "Я считаю, что в первую очередь долги возникают из-за нас с вами. У нас утрачена культура потребления ресурсов. Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны за них платить", - заявил Егоров.