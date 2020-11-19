Минстрой считает необходимым узаконить существующие апартаменты, одновременно запретив их строительство в будущем. Об этом заявил 19 ноября замглавы ведомства Никита Стасишин, выступая в Совете Федерации.

"Пока наша позиция - что, наверное, нецелесообразно в будущем строить все, что не соответствует по инсоляции, парковкам, садикам, школам и всему, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все: эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье, - приводит слова Стасишина "Интерфакс".

В свою очередь сенатор Аркадий Чернецкий отметил, что позиция СовФеда по проблеме апартаментов будет сформулирована в ближайшее время. При этом указал на необходимость законодательно урегулировать взаимоотношения с гражданами и застройщиками на уже готовых и строящихся объектах.

"Единственным вариантом определить статус апартаментов как жилых помещений на сегодняшний день является изменение определенных статей Жилищного кодекса в плане перевода нежилого помещения в жилое. Но подобный перевод возможен только если помещение отвечает жестким требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. А апартаменты, как правило, им не соответствуют. Лично мое ощущение: что сегодня просто взять и поставить крест на таком жилье - это нерационально. Мы забираем у человека право выбора. Кого-то не интересует инсоляция - ему нужно, чтобы жилье находилось в центральной части города. У кого-то финансовый вопрос стоит на первом плане", - отметил Чернецкий.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

Еще в 2018 году в Госдуму был внесен законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений. В пояснительной записке к документу отмечалось, что строительство апартаментов получило широкое распространение в крупных городах и их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан (невозможность регистрации по месту жительства в таких помещениях), так и для городов (необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры). Тогда законопроект раскритиковал Верховный суд, а через некоторое время был отозван из Госдумы.

В прошлом году в Минстрое разработали другой законопроект, регулирующий строительство апартаментов. В ведомстве предложили изменить Жилищный кодекс и установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты. В январе этого года Хуснуллин заявил, что поправки, уточняющие статус апартаментов, могут быть приняты до конца года, тогда же вице-премьер признал необходимость корректировки законодательства в этой сфере.