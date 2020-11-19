Moscow-Live / Вячеслав Акишин Минстрой намерен изменить методику расчета освещенности зданий. Это позволит сделать городскую застройку выше и плотнее

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Минстрой готовит поправки в свод правил о проектировании естественного и совмещенного освещения, принятие которых позволит увеличить этажность проектов зданий с соблюдением норм естественного освещения, а также плотность застройки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главного научного сотрудника Научно исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Игоря Шмарова, в проект включена обновленная методика расчета отраженной составляющей естественной освещенности от противостоящих зданий с белыми и светлыми фасадными материалами (керамогранит, фасадные панели, фасадные краски), имеющими повышенные коэффициенты отражения света.

"Коэффициент естественной освещенности для жилых помещений равен 0,5 и закреплен в санитарных нормах СанПиН "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению", обязательных к применению. Если застройщики ранее без применения данных фасадных материалов "поднимали" строение на два этажа, то КЕО не удовлетворял требованиям нормы, и проект объекта капитального строительства, соответственно, не проходил экспертизу", - сказал Шмаров.

По его словам, учет возможностей фасадных материалов с повышенными светоотражающими свойствами позволит увеличивать этажность зданий на 1-1,5 этажа, а также плотность городской застройки (в пределах 15%). Одновременно изменение норм может привести к сокращению стоимости единицы площади помещений.

Кроме того, в проекте также учитывается возможность применения фасадного остекления с энергосберегающими стеклами с солнцезащитным и многофункциональным покрытием, имеющими пониженный коэффициент пропускания света. Использование таких стекол сокращает расходы на отопление и кондиционирование зданий. Наконец, поправки предусматривают новую методику учета архитектурных элементов фасадов (балконов, лоджий, вертикальных и горизонтальных козырьков), влияющих на естественную освещенность помещений.

Напомним, 1 августа в России вступило в силу постановление правительства о переводе 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций. Согласно тексту постановления, актуализированный перечень стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, содержит 7 тыс. требований вместо прежних 10 тыс. Список был сокращен за счет избыточных и дублирующих друг друга правил.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - отмечали в правительстве.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что кабмин планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм. "Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тыс. у нас 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин.