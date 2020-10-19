Violin / DepositPhotos Продажи жилья бизнес-класса в Москве установили новый рекорд

Violin / DepositPhotos

По итогам третьего квартала число сделок с квартирами и апартаментами бизнес-класса в Москве увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 83% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные компании Knight Frank, на которые ссылается газета "Коммерсант". Продажи такого жилья установили рекорд за время наблюдений за этим сегментов рынка, которые ведутся с 2018 года.

В компании "Метриум" сообщили, что с начала года в проектах бизнес-класса в Москве было заключено 14,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

По мнению главы департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, третий квартал компенсировал девелоперам потери второго квартала, когда покупательская активность снизилась из-за карантина. Всплеск спроса Широкова связала с падением рубля, снижением доходности банковских депозитов, а также запуском программы льготной ипотеки. В то же время управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая усомнилась в существенном влиянии льготной ипотеки на этот рынок, поскольку средняя стоимость квартиры бизнес-класса в Москве составляет 21 млн рублей, а по программе ипотеки под 6,5% в Москве можно взять кредит не более чем на 12 млн рублей. По мнению Литинецкой, на рынок в большей мере оказали влияние эффект отложенного спроса и девальвация рубля.

В исследовании Knight Frank говорится, что на фоне повышенного спроса объем предложения жилья бизнес-класса в Москве в третьем квартале упал на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 10,4 тыс. лотов. При этом средняя цена сделки выросла на 5% (до 299 тыс. рублей за квадратный метр). В "Метриуме" оценили среднюю стоимость жилья на первичном рынке бизнес-класса в 275,8 тыс. рублей за квадратный метр, уточнив, что с начала года цена выросла на 14,1%.

Рост цен на жилье бизнес-класса аналитики связывают в основном с вымыванием с рынка наиболее доступных объектов. При этом в компании ЦИАН отметили, что динамика на рынке новостроек бизнес-класса в Москве в целом соответствует тренду в массовом сегменте. В этом сегменте в третьем квартале также был зафиксирован рост продаж (на 22% за год и почти вдвое по сравнению со вторым кварталом) при росте цен на 10% и снижении объема предложения на 23% в старых границах города.