Росреестр упростил процедуру оспаривания кадастровой стоимости

Росреестр обновил нормативные акты, регулирующие проведение государственной кадастровой оценки. Как сообщили в ведомстве, с января 2021 года процедура подачи заявлений об оспаривании кадастровой стоимости будет упрощена.

"Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости, а также то, что в одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство утвердило форму заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и требования к ее заполнению. Хотя соответствующий приказ вступит в силу 17 октября, использовать новую форму можно будет только после запуска нового механизма внесудебного установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. В целом по России это произойдет 1 января 2023 года, но в каждом конкретном регионе может быть установлен более ранний срок.

Наконец, Росреестр обновил механизм расчета и порядок размещения индексов рынка недвижимости. Приказ об этом устанавливает минимальное количество объектов недвижимости, сведения о которых используются ФГБУ "ФКП Росреестра" для расчета показателей. Показатели рассчитываются подведомственной Федеральной кадастровой палатой отдельно по каждому региону для конкретного вида объекта недвижимости, категории земель, назначения зданий и помещений. Такая методика позволит исключить некорректное применение индексов.

Так называемый индекс рынка недвижимости позволяет оперативно пересматривать результаты кадастровой оценки. Он рассчитывается на основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости и, в случае снижения более чем на 30%, применяется ко всем кадастровым стоимостям.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон об изменении процедуры кадастровой оценки. Как отмечалось в пояснительной записке, документ направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.

Закон предусматривает, что расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет осуществляться в пользу собственников, а кадастровая стоимость в случае ошибочной оценки будет снижаться с момента ее внесения в ЕГРН, что позволит пересчитать налоговый платеж. Кроме того, гражданам станет проще и удобнее оспорить кадастровую стоимость, не доходя до суда: заявления об исправлении ошибок можно будет направлять через МФЦ.

Наконец, с 2022 года будет введен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки - раз в четыре года (для городов федерального значения - раз в два года, по их решению). В соответствии с этим циклом будет рассчитываться и размер налога на недвижимость. Если в результате исправления кадастровая стоимость уменьшится, то новая стоимость будет применяться ретроспективно взамен оспоренной. Если же стоимость увеличится, она будет учитываться со следующего года.