Пользователи портала госуслуг смогут получать через него информацию о своей недвижимости

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До конца этого года на портале госуслуг появится функция, которая позволит пользователям получать информацию о принадлежащей им недвижимости через личный кабинет. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, - вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности. Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и будет доступна пользователям для ознакомительного просмотра", - говорится в сообщении.

Перечисленные сведения могут потребоваться гражданам при совершении сделок с недвижимостью, а также при управлении многоквартирными домами. Также пользователь портала госуслуг смогут при желании предоставлять эти данные банкам при подаче заявок на кредит. Это позволит сэкономить время на получении бумажной выписки. Выдачей таких выписок из ЕГРН по-прежнему будет заниматься Росреестр.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Счетной палате признали неэффективной модернизацию программного обеспечения Единого государственного реестра недвижимости и указали на необходимость существенной доработки более чем половины подсистем этой федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росреестра.

"Всего с 2014 по 2020 год Росреестр израсходовал по контрактам на разработку и модернизацию программного обеспечения ЕГРН 1,6 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства направлены на аренду вычислительных мощностей Ростелекома. При этом больше половины функциональных подсистем ФГИС ЕГРН требуют существенной модернизации", - говорится в отчете Счетной палаты.

В материалах отмечалось, что новая ФГИС ЕГРН должна была быть запущена до 1 января 2017 года, но этот запуск был формальным - на практике внедрение системы в регионах было завершено лишь в конце 2020 года. В Счетной палате также указали, что семь подсистем ФГИС были созданы шестью разными разработчиками без единой архитектуры и графика работ. В результате для реальной эксплуатации системы потребовались существенные доработки. Помимо этого, аудиторы отметили, что Росреестр не запустил резервный Центр обработки данных (ЦОД) - по этой причине крупная авария в августе-сентябре 2018 года привела к приостановке работы ФГИС на две недели. В течение этого времени было невозможно получить выписку из ЕГРН и зарегистрировать объекты недвижимости. Резервный ЦОД в итоге был запущен только в 2019 году.

В Росреестре не стали спорить с выводами Счетной палаты и сообщили, что ведомство работает над ошибками. "Все указанные Счетной палатой замечания учтены. Отмечу, что за 2020 год в единую информационную систему перенесено более 70% всего объема информации в ЕГРН. Мы работаем над повышением отказоустойчивости и катастрофоустойчивости ЦОДов (...) Сейчас Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на решение конкретных жизненных ситуаций наших потребителей", - комментировал выводы аудиторов глава Росреестра Олег Скуфинский.