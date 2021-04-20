Пленарное заседание Госдумы РФ, 20 апреля 2021 года
Госдума РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ, 20 апреля 2021 года
 
 
 
Пленарное заседание Госдумы РФ, 20 апреля 2021 года
Госдума РФ

Госдума на заседании 20 апреля приняла во втором чтении законопроект о запрете перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Речь идет о подготовленном кабмином законопроекте, который среди прочего запрещает предоставлять полученные из ЕГРН данные третьим лицам на платной основе. Эту норму в 2019 году предложило внести в закон Минэкономразвития. В ведомстве объясняли необходимость этой меры тем, что получение сведений из ЕГРН - госуслуга, оказание которой относится исключительно к компетенции Росреестра, тогда как в Сети есть множество сайтов, предоставляющих данные из ЕГРН. Такие ресурсы массово закупают, а потом продают данные из реестра. В Росреестре позднее объяснили необходимость нормы о сведениях ЕГРН жалобами россиян на недостоверную информацию, предоставляемую сторонними ресурсами.

Одобренная во втором чтении редакция документа запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам". Исключения составят лишь официальные ресурсы, передает ТАСС.

"Под запрет подпадут сайты-двойники, которые под видом Росреестра предоставляют за плату третьим лицам сведения из ЕГРН. При этом собственники зачастую даже не догадываются, кто и с какой целью интересовался их недвижимостью. С начала нынешнего года Росреестр добился закрытия 23 таких сайтов-двойников, сообщали в ведомстве", - говорится на сайте Госдумы.

Ранее московское отделение "Деловой России" обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта пункт о запрете предоставлять полученные из ЕГРН данные третьим лицам на платной основе. В обращении отмечалось, что при расширенном толковании указанной нормы нарушителем рискует стать любой сайт, на котором публикуются объявления о продаже недвижимости, включая адрес, площадь и другие технические характеристики помещения, информацию о количестве собственников или обременениях, поскольку все эти сведения содержатся в ЕГРН. В обращении говорилось, что это поставит под удар бизнес крупных онлайн-платформ, включая ЦИАН, "Авито Недвижимость" и "Яндекс. Недвижимость".

Реакции на это обращение не последовало, и организация обратилась к депутату Рифату Шайхутдинову, который подготовил поправки ко второму чтению законопроекта. "Мы предлагаем уточнения, согласно которым первый запрет касается возмездной передачи только тех сведений, которые содержатся в документах, выданных и заверенных Росреестром. Второй запрет - создание и использование сайтов, с помощью которых возможно получать сведения об объектах недвижимости непосредственно из ЕГРН", - рассказывал Шайхутдинов в сентябре прошлого года.

Согласно материалам к законопроекту, поправки Шайхутдинова были учтены частично в составе других поправок. Осенью прошлого года в Росреестре обещали, что закон не коснется добросовестных участников рынка и бизнес-сообществ. "Опасения ряда ассоциаций и некоторых представителей бизнес-сообщества не имеют под собой оснований. Предлагаемые изменения не ставят под угрозу сегмент предпринимательской деятельности, оказывающей услуги в сфере операций с недвижимостью, или иных сферах, предусматривающих, в том числе, оказание консультационных или аналитических услуг", - сообщили тогда в пресс-службе ведомства.

Одобренный во вторник законопроект также переводит все реестровые операции с недвижимостью в электронный вид. В случае его принятия гражданам не понадобится приносить для регистрации в многофункциональные центры бумажные пакеты документов на недвижимость. Все документы будут предоставляться Росреестру в электронном виде через личный кабинет, пишет РБК. Кроме того, проект сокращает сроки регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Первый заключенный застройщиком на объекте ДДУ теперь должен регистрироваться в течение семи рабочих дней, все последующие ДДУ - в течение 3-5 рабочих дней.