Пленарное заседание Госдумы РФ, 20 апреля 2021 года

Госдума РФ

Госдума на заседании 20 апреля приняла во втором чтении законопроект о запрете перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Речь идет о подготовленном кабмином законопроекте , который среди прочего запрещает предоставлять полученные из ЕГРН данные третьим лицам на платной основе. Эту норму в 2019 году предложило внести в закон Минэкономразвития. В ведомстве объясняли необходимость этой меры тем, что получение сведений из ЕГРН - госуслуга, оказание которой относится исключительно к компетенции Росреестра, тогда как в Сети есть множество сайтов, предоставляющих данные из ЕГРН. Такие ресурсы массово закупают, а потом продают данные из реестра. В Росреестре позднее объяснили необходимость нормы о сведениях ЕГРН жалобами россиян на недостоверную информацию, предоставляемую сторонними ресурсами.

Одобренная во втором чтении редакция документа запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам". Исключения составят лишь официальные ресурсы, передает ТАСС.

"Под запрет подпадут сайты-двойники, которые под видом Росреестра предоставляют за плату третьим лицам сведения из ЕГРН. При этом собственники зачастую даже не догадываются, кто и с какой целью интересовался их недвижимостью. С начала нынешнего года Росреестр добился закрытия 23 таких сайтов-двойников, сообщали в ведомстве", - говорится на сайте Госдумы.

Ранее московское отделение "Деловой России" обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта пункт о запрете предоставлять полученные из ЕГРН данные третьим лицам на платной основе. В обращении отмечалось, что при расширенном толковании указанной нормы нарушителем рискует стать любой сайт, на котором публикуются объявления о продаже недвижимости, включая адрес, площадь и другие технические характеристики помещения, информацию о количестве собственников или обременениях, поскольку все эти сведения содержатся в ЕГРН. В обращении говорилось, что это поставит под удар бизнес крупных онлайн-платформ, включая ЦИАН, "Авито Недвижимость" и "Яндекс. Недвижимость".

Реакции на это обращение не последовало, и организация обратилась к депутату Рифату Шайхутдинову, который подготовил поправки ко второму чтению законопроекта. "Мы предлагаем уточнения, согласно которым первый запрет касается возмездной передачи только тех сведений, которые содержатся в документах, выданных и заверенных Росреестром. Второй запрет - создание и использование сайтов, с помощью которых возможно получать сведения об объектах недвижимости непосредственно из ЕГРН", - рассказывал Шайхутдинов в сентябре прошлого года.

Согласно материалам к законопроекту, поправки Шайхутдинова были учтены частично в составе других поправок. Осенью прошлого года в Росреестре обещали, что закон не коснется добросовестных участников рынка и бизнес-сообществ. "Опасения ряда ассоциаций и некоторых представителей бизнес-сообщества не имеют под собой оснований. Предлагаемые изменения не ставят под угрозу сегмент предпринимательской деятельности, оказывающей услуги в сфере операций с недвижимостью, или иных сферах, предусматривающих, в том числе, оказание консультационных или аналитических услуг", - сообщили тогда в пресс-службе ведомства.