TPOphoto / DepositPhotos Сервис аренды жилья Airbnb подал заявку о выходе на биржу

TPOphoto / DepositPhotos

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы, инициирующие процедуру выхода компании на биржу.

Как пишет The Verge, детали заявки Airbnb не раскрываются, поэтому пока неизвестно, во сколько компания оценила свои акции и сколько именно ценных бумаг она планирует выпустить. Недавно газета The Wall Street Journal писала, что Airbnb оценили в 18 млрд долларов. Этот показатель существенно упал из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса: в 2017 году сервис оценили в 31 млрд долларов.

Напомним, в конце марта стало известно, что Airbnb выделит 250 млн долларов на выплату компенсаций владельцам жилья за отмену бронирований из-за пандемии коронавируса.

Тогда сообщалось, что выплаты получат те владельцы жилья, чьи гости забронировали проживание до 14 марта включительно и должны были въехать в период до 31 мая, но отменили поездку из-за эпидемии. Компания обещала перечислить хозяевам мест размещения 25% той суммы, которую они должны были получить в случае обычной отмены, а гостям полагался полный возврат средств.

В мае в Airbnb приняли решение сократить 25% сотрудников (около 1900 человек) из-за падения доходов на фоне кризиса.