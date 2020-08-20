Pixabay.com На вторичном рынке в России резко подорожали малогабаритные квартиры

Pixabay.com

На вторичном рынке жилья в России заметно выросли цены на студии и "однушки" площадью до 32 квадратных метров: с начала года такие квартиры подорожали в среднем на 13%. Об этом говорится в отчете аналитиков портала "Мир квартир", которые проанализировали цены в 70 крупнейших городах России.

"Самые дорогие студии и малогабаритные "однушки", кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, обнаружились в Петербурге (3,8 млн за средний лот), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн)", - говорится в сообщении компании. При этом самые низкие цены на такие квартиры были зафиксированы в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле, Кургане (по 1,3 млн), Владикавказе и Астрахани (по 1,4 млн).

Если говорить о динамике цен, то больше всего стоимость малогабаритных квартир выросла во многих городах со сравнительно недорогим жильем и невысокими доходами населения. Например, в Рязани и Ставрополе рост составил 29%, в Саратове и Новокузнецке - 28%, а в Ульяновске - 27%. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде цены выросли на 2-7%, а в Грозном и Симферополе упали на 8% и 1,5% соответственно.

"Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье - студии и небольшие "однушки". Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх", - полагают аналитики "Мира квартир".

Напомним, на днях сообщалось, что доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%, что является рекордным показателем для рынка. При этом год назад этот показатель составлял 5,9%, а в январе 2020-го - 8,1%.

В середине мая аналитики сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос россиян на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14% и 19% соответственно. Эксперты объясняли такой резкий рост просмотров малогабаритного жилья запуском программы льготной ипотеки под 6,5% для поддержки строительной отрасли.